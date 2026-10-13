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राहुल गांधी पर बरसे मंत्री कपिल देव अग्रवाल, बोले—जनता ने नकारा तो चुनाव आयोग पर उठा रहे सवाल

मुजफ्फरनगर: वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न यानी SIR को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव में हार के बाद विपक्ष निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रहा है और संवैधानिक व्यवस्थाओं पर टिप्पणी कर जनता का अपमान कर रहा है.

वहीं, विपक्ष की याचिका में SIR से जुड़े फैसलों के रिकॉर्ड सार्वजनिक करने, मतदाताओं के नाम हटाने में उचित प्रक्रिया अपनाने और पूरी प्रक्रिया की न्यायिक निगरानी की मांग की गई है.

उन्होंने राहुल गांधी को जोकर बताते हुए कहा कि उनके पास न कोई एजेंडा है और न ही कोई मुद्दा.

इस पूरे मामले पर योगी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल राहुल गांधी पर तंज कसते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने कहा कि देखो, राहुल गांधी और अन्य विपक्ष के नेता लगातार निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी करने का काम करना है अब जानकारी में आया है कि न्यायालय में अपील कर रहे हैं.

चुनाव हारने के बाद लगातार जनता के दूर करने के बाद उनको धरती चटाए जाने के बाद उनको SIR ओर निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी करके जो मर्यादित व्यवस्थाएं हैं, जो लोकतंत्र में जनता ने एक तरीके से फैसला करने का काम किया. यह पूरी जनता का अपमान करने का काम कर रहे हैं धरातल पर उनके पैर नहीं है.

उन्होंने कहा कि वो जनता की भावनाओं को यह समझते नहीं है. और हुड़दंग करके लोगों को भड़का करके संविधान का अपमान करके संवैधानिक व्यवस्थाओं को धता बता करके और जनता को भटकाना चाहते हैं. जनता इनके बहकावे में आने वाले नहीं है. पूरा देश जान रहा है कि कि राहुल गांधी सिर्फ एक जोकर बनकर रह गए हैं कोई एजेंडा उनके पास नहीं ही कोई मुद्दा उनके पास.