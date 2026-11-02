मंत्री कपिल देव अग्रवाल का इंडिया गठबंधन पर निशाना, बोले- राहुल-अखिलेश देश तोड़ने वाली शक्तियों के साथ
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को खुद अपना एजेंडा मालूम नहीं है कि उन्हें क्या करना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 3:15 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 4:00 PM IST
मुजफ्फरनगर : योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर देश को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी गैर जिम्मेदाराना है और उन्हें देश की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए.
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष को खुद ही अपना एजेंडा मालूम नहीं है कि उन्हें क्या करना है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की सोच और बयानबाजी में भारत के प्रति संवेदनाओं की कमी दिखाई देती है. राहुल गांधी को न तो किसानों की चिंता है, न युवाओं और बालिकाओं की और न ही महिलाओं के संस्कारों की. उन्होंने राहुल गांधी पर संस्कारविहीन बयान देने का भी आरोप लगाया.
दिल्ली में प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि यह ऐसे लोगों का जमावड़ा था, जो कहीं न कहीं समाज में निर्वाचित सरकार को उखाड़ने का सपना देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि भाजपा की सरकार अंगद का पैर है, जिसे कोई उखाड़ नहीं सकता. उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी.
कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि देश और प्रदेश के राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी, भारत से प्रेम करने वाले तथा सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोग भाजपा के साथ हैं. वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने वाले लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ खड़े हैं. उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगता है कि चुनाव गलत तरीके से हुआ है और उसमें वोट चोरी हुई है, तो उन्हें सबसे पहले अपने सांसदों से इस्तीफा दिलवाना चाहिए.
उन्होंने कहा, मेरी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से मांग है कि सबसे पहले उनके सभी सांसद इस्तीफा दें. इसके बाद हम भी मान लेंगे कि वोट चोरी हुई है और चुनाव गलत तरीके से हुआ है. यदि वे चुनाव दोबारा कराने की मांग करते हैं तो पहले इस्तीफा देकर अपनी बात साबित करें. उन्होंने कहा, भाजपा को लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनता के समर्थन पर पूरा भरोसा है.
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