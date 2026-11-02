ETV Bharat / state

मंत्री कपिल देव अग्रवाल का इंडिया गठबंधन पर निशाना, बोले- राहुल-अखिलेश देश तोड़ने वाली शक्तियों के साथ

मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विपक्ष पर साधा निशाना. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर : योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर देश को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी गैर जिम्मेदाराना है और उन्हें देश की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए.

मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष को खुद ही अपना एजेंडा मालूम नहीं है कि उन्हें क्या करना है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की सोच और बयानबाजी में भारत के प्रति संवेदनाओं की कमी दिखाई देती है. राहुल गांधी को न तो किसानों की चिंता है, न युवाओं और बालिकाओं की और न ही महिलाओं के संस्कारों की. उन्होंने राहुल गांधी पर संस्कारविहीन बयान देने का भी आरोप लगाया.