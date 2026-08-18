लखनऊ में मंत्री कपिल देव ने सुनीं समस्याएं; ट्रेनिंग पार्टनर्स ने जताई नाराजगी, मंत्री बोले- "समस्याओं का कराया जाएगा समाधान"
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के मुख्यालय में ट्रेनिंग पार्टनर्स की समस्याएं सुनीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 5:40 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के मुख्यालय में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रशिक्षण प्रदाताओं (ट्रेनिंग पार्टनर) से मुलाकात की. उन्होंने मंगलवार को मुख्यालय पर प्रशिक्षण प्रदाताओं की समस्याएं सुनने के लिए बुलाया था. इस मौके पर प्रदेशभर से प्रशिक्षण प्रदाता (टीपी) जुटे. मंत्री के पहुंचने पर जमकर नारेबाजी की गई. मंत्री ने प्रशिक्षण प्रदाताओं को आश्वासन दिया कि उनकी सभी उचित मांगें मानी जाएंगी और समयबद्ध तरीके से समस्याओं का समाधान कराया जाएगा.
प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है. कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षण प्रदाता मंगलवार की सुबह से ही मिशन मुख्यालय पहुंचने लगे. इस दौरान प्रशिक्षण प्रदाताओं ने आरोप लगाया कि उनकी तमाम वाजिब मांगों पर अधिकारी सुनवाई नहीं करते, जिसके कारण तमाम प्रशिक्षण प्रदाता कर्ज के बोझ से दब गए हैं. बार-बार हर स्तर पर कहने और शिकायत करने का कोई भी लाभ नहीं है.
प्रशिक्षण प्रदाता अभय सिंह ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में भुगतान को लेकर गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करना है. उनका आरोप है कि कई वर्षों से लोगों का भुगतान नहीं हुआ है. टारगेट देने में भी अनियमितता होती है. उन्होंने बताया कि प्रशिक्षित हो चुके युवाओं की परीक्षा नहीं कराई जा रही है, जिससे उनका प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है. यही नहीं प्रशिक्षण प्रदाताओं का भुगतान भी नहीं होता है. यह स्थिति कई वर्ष से जारी है, लेकिन कोई भी इसे देखने वाला नहीं है.
कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि वह आज मिशन मुख्यालय पर उनकी समस्याएं सुनने आए हैं और सभी समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान कराया जाएगा. यह सरकार की शीर्ष प्राथमिकता वाला विभाग है और किसी की भी काम में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.
इस मौके पर ट्रेनिंग पार्टनर्स एसोसिएशन की ओर से मुख्य रूप से अभय सिंह, अमित, मोनिश, कार्तिकेय, त्रिगंत, रेहान, कमल रामलानी, कौशिक सक्सेना, विक्रम भट्ट, लवलेश श्रीवास्तव, विकास माहेश्वरी, राजेश कुमार तिवारी, वरुणेश द्विवेदी, प्रियांक गुप्ता, अरुण एरी, शनी राय और विवेक आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे. इस दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल, प्रमुख सचिव डॉ हरिओम और निदेशक पुलकित खरे ने ट्रेनिंग पार्टनर्स से वार्ता की.
प्रशिक्षण प्रदाताओं की प्रमुख मांगें
- जिस प्रकार लक्ष्यपूर्ति की समीक्षा होती है, उसी प्रकार भुगतान की भी मासिक समीक्षा हो.
- अनुबंध के अनुसार, भुगतान भी तय गाइडलाइन के अनुसार समय से किया जाए.
- भुगतान की सभी किस्तें एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए, जिससे सभी भुगतान किस्तों के बिल ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा एक साथ पोर्टल पर भेजी जा सकें.
- प्रशिक्षण प्रदाता जिन भुगतान किस्तों के लिए योग्य हों, उनका भुगतान एक साथ किया जाए.
- विगत 3 वर्ष से आज तक चौथी भुगतान किस्त का प्रारूप UPSDM पोर्टल पर बना ही नहीं, यह काम तत्काल हो.
- यूनिफॉर्म वितरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 30 दिनों में भुगतान किया जाए.
- सीडीओ अनुमोदन की प्रक्रिया को 7 दिनों के भीतर पूरा करने की अनिवार्यता हो.
- प्रशिक्षण पूरा होने के 7 दिन के भीतर मूल्यांकन करवाने की जिम्मेदारी मिशन की होनी चाहिए, न कि टीपी की.
- मूल्यांकन से पहले या बाद में जब भी टीपी द्वारा प्लेसमेंट डेटा अपलोड किया जाए, उसका सत्यापन 30 दिन में हो.
- जमा की गई बैंक गारंटी की धनराशि तुरंत वापस की जाए.
- 2017 से लंबित बैचों की सभी परीक्षाएं तुरंत कराई जाएं.
- सभी प्रशिक्षण केंद्रों की बकाया पेमेंट एक सप्ताह में रिलीज की जाए.
- जिन प्रशिक्षण प्रदाताओं को एक पक्षीय तरीके से डिबार/ब्लैक लिस्ट किया गया है, उन्हें बहाल किया जाए.
- समाधान दिवस पर मिशन निदेशक खुद लोगों की समस्याएं सुनें.
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