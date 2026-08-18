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लखनऊ में मंत्री कपिल देव ने सुनीं समस्याएं; ट्रेनिंग पार्टनर्स ने जताई नाराजगी, मंत्री बोले- "समस्याओं का कराया जाएगा समाधान"

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है. कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षण प्रदाता मंगलवार की सुबह से ही मिशन मुख्यालय पहुंचने लगे. इस दौरान प्रशिक्षण प्रदाताओं ने आरोप लगाया कि उनकी तमाम वाजिब मांगों पर अधिकारी सुनवाई नहीं करते, जिसके कारण तमाम प्रशिक्षण प्रदाता कर्ज के बोझ से दब गए हैं. बार-बार हर स्तर पर कहने और शिकायत करने का कोई भी लाभ नहीं है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के मुख्यालय में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रशिक्षण प्रदाताओं (ट्रेनिंग पार्टनर) से मुलाकात की. उन्होंने मंगलवार को मुख्यालय पर प्रशिक्षण प्रदाताओं की समस्याएं सुनने के लिए बुलाया था. इस मौके पर प्रदेशभर से प्रशिक्षण प्रदाता (टीपी) जुटे. मंत्री के पहुंचने पर जमकर नारेबाजी की गई. मंत्री ने प्रशिक्षण प्रदाताओं को आश्वासन दिया कि उनकी सभी उचित मांगें मानी जाएंगी और समयबद्ध तरीके से समस्याओं का समाधान कराया जाएगा.



प्रशिक्षण प्रदाता अभय सिंह ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में भुगतान को लेकर गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करना है. उनका आरोप है कि कई वर्षों से लोगों का भुगतान नहीं हुआ है. टारगेट देने में भी अनियमितता होती है. उन्होंने बताया कि प्रशिक्षित हो चुके युवाओं की परीक्षा नहीं कराई जा रही है, जिससे उनका प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है. यही नहीं प्रशिक्षण प्रदाताओं का भुगतान भी नहीं होता है. यह स्थिति कई वर्ष से जारी है, लेकिन कोई भी इसे देखने वाला नहीं है.







कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि वह आज मिशन मुख्यालय पर उनकी समस्याएं सुनने आए हैं और सभी समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान कराया जाएगा. यह सरकार की शीर्ष प्राथमिकता वाला विभाग है और किसी की भी काम में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.

इस मौके पर ट्रेनिंग पार्टनर्स एसोसिएशन की ओर से मुख्य रूप से अभय सिंह, अमित, मोनिश, कार्तिकेय, त्रिगंत, रेहान, कमल रामलानी, कौशिक सक्सेना, विक्रम भट्ट, लवलेश श्रीवास्तव, विकास माहेश्वरी, राजेश कुमार तिवारी, वरुणेश द्विवेदी, प्रियांक गुप्ता, अरुण एरी, शनी राय और विवेक आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे. इस दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल, प्रमुख सचिव डॉ हरिओम और निदेशक पुलकित खरे ने ट्रेनिंग पार्टनर्स से वार्ता की.







प्रशिक्षण प्रदाताओं की प्रमुख मांगें