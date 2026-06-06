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राज्यसभा चुनाव को लेकर बोले विजयवर्गीय, पार्टी तीसरे उम्मीदवार को जिताने को कहेगी तो वह भी करेंगे

मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा के दो उम्मीदवारों की घोषणा के बाद सूबे की राजनीति में सरगर्मियां तेज.

Minister Kailash Vijayvargiya
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 12:38 PM IST

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इंदौर: मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हमेशा अपनी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियों के बीच उन्होंने राज्यसभा उम्मीदवारों लेकर कहा कि भाजपा ने जिन दो उम्मीदवारों को घोषित किया गया है वे तो निश्चित तौर पर जीतेंगे ही. वहीं यदि भाजपा नेतृत्व तीसरी सीट पर भी किसी कैंडिडेट को खड़ा करेगा तो उसे भी जिताने का प्रयास करेंगे.

मध्य प्रदेश के तीन सीटों पर होना है चुनाव

बता दें कि मध्य प्रदेश में तीन राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है. पिछली बार दो सीटें भाजपा की तो एक सीट कांग्रेस के पास थी. भाजपा ने दो सीटों पर तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं तीसरी सीट पर कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन का नाम घोषित किया है.

मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (ETV Bharat)

भाजपा ने तीसरी सीट पर फिलहाल उम्मीदवार नहीं उतारने की बात कही है. बीजेपी दो सीटें आराम से जीत सकती हैं वहीं दूसरी तरफ अपनी एक सीट के लिए कांग्रेस के पास भी पर्याप्त संख्या बल है. लेकिन अगर बीजेपी तीसरे सीट के लिए अपना भी उम्मीदवार उतार देती है, तो मुकाबला रोचक हो सकता है. इसी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है.

भाजपा ने दो सीटों पर तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल को बनाया है उम्मीदवार

राज्यसभा उम्मीदवार तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल की तारीफ करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि दोनों नेता हमेशा पर्दे के पीछे रहकर संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं. संगठन ने उनके योगदान को देखते हुए उन्हें राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है. उन्होंने भरोसा जाताया कि पार्टी ने दो बेहद मजबूत नाम मैदान में उतारे हैं और दोनों की जीत सुनिश्चित है. साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि उसे दिल्ली स्तर बड़ा नेतृत्व मिला है.

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