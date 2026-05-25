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फर्रुखाबाद में मंत्री कैलाश राजपूत बोले- प्रदेश में ऊर्जा की कोई कमी नहीं, गलत बिजली बिल पर नपेंगे अधिकारी

फर्रुखाबाद : उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत सोमवार को जनपद दौरे पर रहे. उन्होंने कहा, उद्योग लगाने से क्षेत्र में रोजगार मिलता है. प्रदेश की योगी सरकार के प्रयासों से नौजवानों को निरंतर रोजगार देने की विभिन्न योजनाएं संचालित हैं. प्रदेश में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है.

45 से 50 डिग्री पर होने से निर्वाध ऊर्जा देने में कुछ बाधा आती है, लेकिन पिछली सरकारों की तुलना में योगी सरकार ने निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का कार्य किया है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रविवार को हुई बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए.

उन्होंने कहा, विभिन्न ऊर्जा क्षेत्र में आ रही कमियों को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रीपेड की व्यवस्था को पोस्टपेड में बदलने का काम किया. स्मार्ट मीटर प्रीपेड से पोस्टपेड में बदलने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया. इससे गरीब जनता को राहत मिलेगी.

उन्होंंने कहा, जो पुरानी व्यवस्था प्रदेश में लागू थी इस व्यवस्था को पुनः लागू किया गया है. जो बिल गलत पाया जाएगा उसकी जांच कर कर संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी. जनता को हर संभव राहत देने के निरंतर प्रयास किया जा रहे हैं.