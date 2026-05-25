फर्रुखाबाद में मंत्री कैलाश राजपूत बोले- प्रदेश में ऊर्जा की कोई कमी नहीं, गलत बिजली बिल पर नपेंगे अधिकारी
मंत्री ने कहा, स्मार्ट मीटर प्रीपेड से पोस्टपेड में बदलने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है. इससे गरीब जनता को राहत मिलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 7:50 PM IST
फर्रुखाबाद : उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत सोमवार को जनपद दौरे पर रहे. उन्होंने कहा, उद्योग लगाने से क्षेत्र में रोजगार मिलता है. प्रदेश की योगी सरकार के प्रयासों से नौजवानों को निरंतर रोजगार देने की विभिन्न योजनाएं संचालित हैं. प्रदेश में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है.
45 से 50 डिग्री पर होने से निर्वाध ऊर्जा देने में कुछ बाधा आती है, लेकिन पिछली सरकारों की तुलना में योगी सरकार ने निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का कार्य किया है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रविवार को हुई बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए.
उन्होंने कहा, विभिन्न ऊर्जा क्षेत्र में आ रही कमियों को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रीपेड की व्यवस्था को पोस्टपेड में बदलने का काम किया. स्मार्ट मीटर प्रीपेड से पोस्टपेड में बदलने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया. इससे गरीब जनता को राहत मिलेगी.
उन्होंंने कहा, जो पुरानी व्यवस्था प्रदेश में लागू थी इस व्यवस्था को पुनः लागू किया गया है. जो बिल गलत पाया जाएगा उसकी जांच कर कर संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी. जनता को हर संभव राहत देने के निरंतर प्रयास किया जा रहे हैं.
मंत्री ने कहा, निर्वाध विद्युत आपूर्ति भयंकर गर्मी के कारण भी लोगों को सुनिश्चित की जा रही है. कुछ समय बाद चुनावी वर्ष शुरू हो जाएगा. प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएगी. सुशासन और सुरक्षा के आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे. हर वर्ग के लोग योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से संतुष्ट है.
ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने विभिन्न कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया. खुदागंज में भाजपा जिलाध्यक्ष फतेहचंद वर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. खुदागंज से होते हुए कमालगंज मुख्य बाजार, फिर पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. भूदेव सिंह राजपूत के आवास पर भी गए.
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