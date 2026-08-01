ETV Bharat / state

मंत्री जेपीएस राठौर बोले- राहुल और अखिलेश को देश की चिंता नहीं, डिंपल यादव को भी दिया जवाब

मंत्री जेपीएस राठौर ने बलरामपुर में समीक्षा बैठक की. राजनीतिक मुद्दों पर विपक्ष को निशाने पर लिया.

मंत्री जेपीएस राठौर ने पौधारोपण भी किया.
मंत्री जेपीएस राठौर ने पौधारोपण भी किया. (Photo Credit; District Administration Media Cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 10:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलरामपुर : उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर शनिवार को बलरामपुर पहुंचे. कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान संसद परिसर में राम मंदिर चंदा चोरी का विरोध करने के तरीके की निंदा करते हुए उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को मानसिक विक्षिप्त बताया.

उन्होंने कहा, इन लोगों को यह भी नहीं मालूम है कि क्या कर रहे हैं. इनको न तो देश की चिंता है और न ही देश की सुरक्षा की चिंता है. इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए बेकार की बातें कर रहे हैं, जो लोग कभी राम मंदिर गए नहीं और न ही कभी एक फूटी कौड़ी चढ़ाई, वे चढ़ावा को लेकर चिंता करने की बात कह रहे हैं.

कलेक्ट्रेट में मंत्री जेपीएस राठौर ने की बैठक.
कलेक्ट्रेट में मंत्री जेपीएस राठौर ने की बैठक. (Photo Credit; District Administration Media Cell)

उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि राम भक्त बीजेपी के साथ हैं. उन्होंने सपा सांसद डिंपल यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले एसआईटी गठन की मांग हो रही थी जब एसआईटी गठित कर दी गई तो एफआईआर की मांग की जाने लगी. अब एसआईटी पर शंका की जा रही है. ये एक मुद्दे पर नहीं टिक पाते हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री विचारों के साथ देश के सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं.

उन्होंने जिले में प्रस्तावित जिला सहकारी बैंक की स्थापना को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बैंक बनने से किसानों को सस्ते ब्याज पर फसल ऋण, समय पर उर्वरक और सहकारी समितियों को बेहतर वित्तीय सुविधा मिल सकेगी.

मंत्री जेपीएस राठौर ने सेखुई कला बी-पैक्स और क्रय-विक्रय समिति का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप बलरामपुर में नए जिला सहकारी बैंक की स्थापना की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. इसके लिए धनराशि उपलब्ध हो चुकी है और जिलाधिकारी से भूमि चयन को लेकर चर्चा भी की गई है. बैंक बनने तक क्रय-विक्रय समिति के माध्यम से अस्थायी संचालन किया जाएगा.

उन्होंने विश्वास जताया कि बैंक शुरू होने के बाद किसानों को कम ब्याज पर फसल ऋण, समय पर उर्वरक और सहकारिता योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा. मंत्री जेपीएस राठौर ने सहकारिता योजनाओं के साथ-साथ समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर भी विपक्ष को निशाने पर लिया.

यह भी पढ़ें : कानपुर में गंदगी में बनते मिले केक और समोसे-कचौड़ी, तीन प्रतिष्ठानों का संचालन बंद, एक को नोटिस

TAGGED:

JPS RATHORE BALRAMPUR VISIT
MINISTER JPS RATHORE TAUNT ON RAHUL
BALRAMPUR NEWS
बलरामपुर में मंत्री जेपीएस राठौर
BALRAMPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.