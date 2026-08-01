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मंत्री जेपीएस राठौर बोले- राहुल और अखिलेश को देश की चिंता नहीं, डिंपल यादव को भी दिया जवाब

बलरामपुर : उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर शनिवार को बलरामपुर पहुंचे. कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान संसद परिसर में राम मंदिर चंदा चोरी का विरोध करने के तरीके की निंदा करते हुए उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को मानसिक विक्षिप्त बताया.

उन्होंने कहा, इन लोगों को यह भी नहीं मालूम है कि क्या कर रहे हैं. इनको न तो देश की चिंता है और न ही देश की सुरक्षा की चिंता है. इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए बेकार की बातें कर रहे हैं, जो लोग कभी राम मंदिर गए नहीं और न ही कभी एक फूटी कौड़ी चढ़ाई, वे चढ़ावा को लेकर चिंता करने की बात कह रहे हैं.

कलेक्ट्रेट में मंत्री जेपीएस राठौर ने की बैठक. (Photo Credit; District Administration Media Cell)

उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि राम भक्त बीजेपी के साथ हैं. उन्होंने सपा सांसद डिंपल यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले एसआईटी गठन की मांग हो रही थी जब एसआईटी गठित कर दी गई तो एफआईआर की मांग की जाने लगी. अब एसआईटी पर शंका की जा रही है. ये एक मुद्दे पर नहीं टिक पाते हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री विचारों के साथ देश के सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं.