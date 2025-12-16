मंत्री जोराराम कुमावत बोले,' समस्या कभी खत्म नहीं होती, जितनी का हल कर सकते हैं, कर रहे हैं'
कैबिनेट मंत्री कुमावत ने ने भजनलाल सरकार की दो साल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सरकार हर क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है.
Published : December 16, 2025 at 8:12 PM IST
बाड़मेर: कैबिनेट मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को भजनलाल सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर जिला मुख्यालय पर स्थित भगवान महावीर टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. उन्होंने प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं, उपलब्धियों, कार्यक्रमों सहित स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट, सड़क सुरक्षा स्टॉल और जिले के पंच गौरव पर आधारित लगी हुई स्टॉल्स का अवलोकन किया. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जब तक संसार रहेगा, समस्याएं रहेंगी. सरकार जितनी समस्याओं का हल कर सकती है, कर रही है.
मंत्री कुमावत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार हर क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है. सरकार ने राजस्थान के विकास का जो संकल्प लिया है, वो आने वाले दिनों में पूरा करेंगे. सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल योजनाओं के अलावा विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने दावा किया कि इनसे आमजन को सीधा लाभ मिला है. मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की है.
'बिना पक्षपात, सभी विधानसभाओं के किए कार्य': उन्होंने कहा कि हमारे आंकड़े और विकास बोल रहा है कि पिछले दो सालों में हमारी सरकार ने राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य करवाया है. उन्होंने कहा कि बिना किसी पक्षपात के सभी विधायकों और जनता की मांग के अनुरूप सभी विधानसभाओं में विकास कार्य करवाया जा रहा है. खास्ता सड़कों के सवाल पर उन्होंने कहा कि 20 करोड़ रुपए सरकार ने स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 75 फीसदी काम के टेंडर हो गए. उनका काम भी शुरू हो रहा है जबकि बाकी के भी टेंडर हो रहे हैं.
'समस्या कभी खत्म नहीं होती': एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि समस्या कभी खत्म नहीं होती. जब तक संसार रहेगा, तब तक यह समस्याएं रहेंगी. उन्होंने कहा कि जनता के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और हम जितनी समस्याओं का हल कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं. बाड़मेर जिला अस्पताल की सीटी स्कैन समस्या पर उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में सीटी स्कैन मशीन के लिए घोषणा कर रखी है और नई सीटी स्कैन मशीन के लिए फाइल चल रही है.
'भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति': मेडिकल कॉलेज घोटाले के सवाल पर उन्होंने कहा कि उसमें जांच चल रही है. पहले जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फिर एक्शन होगा. उन्होंने कहा कि किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. तीन विधायकों की भ्रष्टाचार के विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जो वीडियो सामने आया है, उस मामले में मुख्यमंत्री ने तुरंत निर्णय लेते हुए इस जांच के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि कितना भी बड़ा व्यक्ति और किसी भी पार्टी का क्यों न हो, यदि जांच में दोषी पाया गया, तो उसपर सख्त कार्रवाई करेंगे.
कार्यक्रम के दौरान चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल, जिला कलेक्टर टीना डाबी, जिला पुलिस अधीक्षक नरेन्द्रसिंह मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद रवि कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेन्द्रसिंह चांदावत समेत विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण तथा आमजन उपस्थित रहे. मंत्री ने प्रदेश सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में विकास पत्रिका का विमोचन किया. इस पत्रिका के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा बीते दो वर्षों में किए गए विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को संकलित कर प्रस्तुत किया गया है.