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पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री पटेल का बड़ा बयान: बोले सरकार तैयार, अब यह काम आयोग का

जयपुर के प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की.

Minster Patel on local elections
कलेक्ट्रेट में बैठक में मौजूद मंत्री पटेल (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 19, 2026 at 8:03 PM IST

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जयपुर: संसदीय कार्य एवं जयपुर जिले के प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को एक बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि सरकार पंचायतीराज चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग का है. साथ ही उन्होंने कहा कि जयपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और ड्रेनेज सिस्टम सुधारना उनकी प्राथमिकता है. जोगाराम पटेल जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक लेने पहुंचे थे.

प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संकल्प है कि राजस्थान को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाया जाए और इसके लिए सरकार पेयजल, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरण, बेरोजगारों को रोजगार, महिला सशक्तिकरण, किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने और अन्य क्षेत्रों में काम कर रही है.

जयपुर के प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल (ETV Bharat Jaipur)

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मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जयपुर हमारे प्रदेश का आईना है. हमारी सरकार और जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि जयपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सही हो. पिछले बजटों और इस बजट में भी सरकार ने फ्लाई ओवर, मेट्रो को आगे बढ़ाने और रोड नेटवर्क को सही करने के लिए बजट दिया है, ताकि जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो. उन्होंने कहा कि जयपुर पर्यटन सिटी है और यहां बाहर से भी पर्यटक घूमने आते हैं. बाहर से आने वाले पर्यटक जयपुर के वैभव को जान सकें, इसके प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि बारिश में शहर का ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना और आम जनता को मूलभूत सुविधाएं देना हमारी प्राथमिकता है. जयपुर शहर देश की स्वच्छ और हरित (क्लीन एंड ग्रीन) सिटी बने, इसके पूरे प्रयास किए जाएंगे. गर्मियों के लिए कंटीजेंसी प्लान पूरी तरह तैयार है. सभी जिला कलेक्टरों को एक-एक करोड़ रुपए कंटीजेंसी प्लान बनाने के लिए दिए गए हैं और उसे अप्रूव भी कर दिया गया है. गर्मी में पेयजल किल्लत, विद्युत उत्पादन और मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है.

भय के कारण ज्यादा हुई गैस बुकिंग: एलपीजी गैस किल्लत को लेकर पटेल ने कहा कि गैस की कोई कमी नहीं है. पहले जितनी बुकिंग होती थी, भय के कारण लोगों ने उससे ज्यादा बुकिंग करवा ली. गैस से भरे जहाज भी भारत आ चुके हैं और उम्मीद है कि कुछ दिनों में ही एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई सामान्य हो जाएगी. एक सवाल के जवाब में मंत्री पटेल ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि वे आम जनता और किसी भी अन्य व्यक्ति का फोन उठाएं और संबंधित की समस्या का समाधान भी करें.मंत्री पटेल ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का लगातार समाधान किया जा रहा है और उससे संबंधित संतुष्टि दर 97 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि सभी मंत्री लगातार सप्ताह में तीन दिन जनसुनवाई करते हैं.

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पंचायत चुनाव और अवमानना याचिका पर बड़ा बयान: पंचायत चुनाव और पूर्व विधायक की अवमानना याचिका को लेकर जोगाराम पटेल ने कहा कि सबसे पहले चुनाव की प्रक्रिया को समझाना पड़ेगा. पूर्व विधायक ने जो अवमानना याचिका लगाई है, उसे भी समझना होगा. उन्होंने कहा कि चुनाव कराने का काम सरकार का नहीं है, चुनाव से पहले की व्यवस्था करने का काम सरकार का है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंचायतों के पुनर्गठन का कार्य पूरा कर दिया है, कहीं कोई पैंडेंसी नहीं है. वोटिंग लिस्ट भी पूरी तरह तैयार है, अब चुनाव कब कराना है, यह काम चुनाव आयोग का है. चुनाव आयोग कहे कि चुनाव कल ही कराने हैं तो हम इसके लिए भी तैयार हैं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया. इस सरकार ने मई 2025 में ओबीसी आयोग का गठन किया. कांग्रेस यह कह दे कि ओबीसी वर्ग को बिना राजनीतिक आरक्षण दिए हम पंचायती राज चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, तो हम कल ही चुनाव करा लेंगे. कांग्रेस कहती है कि ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो ओबीसी आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और जब यह आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा, उसके बाद चुनाव आयोग चुनाव कराने की घोषणा कर देगा. हमारी तरफ से चुनाव की तैयारी पहले ही पूरी कर ली गई है और चुनाव आयोग जब भी कहेगा, हम चुनाव करा लेंगे.

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