ETV Bharat / state

विधानसभा सत्र : जोगाराम पटेल बोले- आलाकमान के इशारे पर बाहें चढ़ाने नहीं, जनता के मुद्दे उठाने आएं

इसी तरह से सरकार ट्री-प्रोटेक्शन एक्ट भी लाने की तैयारी में है. इस कानून का उद्देश्य खेजड़ी सहित अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को कानूनी संरक्षण देना है. पर्यावरणविदों और संत समाज की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए सरकार इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है. खेजड़ी को राजस्थान की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहचान माना जाता है. इसके अलावा वाणिज्यिक कराधान यानी कमर्शियल टैक्सेशन से जुड़े संशोधन विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं, जिनका उद्देश्य कर व्यवस्था को अधिक सरल और प्रभावी बनाना है.

किन विधेयकों पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर : इस सत्र में सबसे अधिक चर्चा समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर रहने की संभावना है. यदि सरकार यह विधेयक सदन में पेश करती है तो यह राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है. भाजपा लंबे समय से UCC को अपने वैचारिक एजेंडे का हिस्सा मानती है, जबकि विपक्ष इसके विभिन्न प्रावधानों को लेकर सवाल उठाता रहा है. ऐसे में इस विधेयक पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है.

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने संकेत दिए हैं कि इस बार सरकार कई बड़े और बहुचर्चित विधेयक सदन में ला सकती है. जिसमें UCC, ट्री-प्रोटेक्शन जैसे महत्वपूर्ण बिल शामिल हैं. मंगलवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए जोगाराम पटेल ने विपक्ष को भी नसीहत दी कि आलाकमान के इशारे पर बाहें चढ़ाने नहीं, जनता के मुद्दे उठाने आएं.

जयपुर: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. एक ओर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटा है तो दूसरी ओर भाजपा सरकार इस सत्र को अपने विधायी एजेंडे का सबसे महत्वपूर्ण चरण बनाने की तैयारी में है.

पढ़ें : राजस्थान विधानसभा का सत्र अगस्त के अंतिम सप्ताह में संभव, यूसीसी समेत कई बिल हो सकते हैं पेश

उच्च शिक्षा के विस्तार को ध्यान में रखते हुए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना अथवा उनसे जुड़े संशोधन विधेयक भी सरकार के एजेंडे में शामिल हैं. वहीं, उद्योगों में निवेश और कारोबारी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े एक-दो नए विधेयक भी सदन में रखे जाने की संभावना है. संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा सरकार 20 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता यानी UCC विधेयक, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट, वाणिज्यिक कर यानी कमर्शियल टैक्सेशन से जुड़े संशोधन, विश्वविद्यालय स्थापना से संबंधित विधेयक और उद्योग क्षेत्र से जुड़े एक-दो नए विधेयक प्रमुख हैं, जिन्हें पेश करने की तैयारी है.

बाहें चढ़ाकर नहीं, जनता के मुद्दों के लिए आएं : विधानसभा सत्र केवल विधेयकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगामी राजनीतिक विमर्श की दिशा भी तय करेगा. UCC जैसे संवेदनशील विधेयक से लेकर पर्यावरण, शिक्षा, कराधान और उद्योग से जुड़े प्रस्तावों तक, इस बार सदन में होने वाली बहसें प्रदेश की राजनीति का केंद्र बनने जा रही हैं. विपक्ष की तैयारियों के बीच संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विधानसभा जनता की समस्याओं के समाधान का सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है.

विपक्ष सरकार की कमियां बताए, सुझाव दे और जनहित के मुद्दे उठाए, लेकिन केवल राजनीतिक प्रदर्शन या आलाकमान के इशारे पर बाहें चढ़ाकर सदन में व्यवधान पैदा करना लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है. पटेल ने कहा कि राजस्थान विधानसभा की स्वस्थ संसदीय परंपराएं रही हैं और यहां देश की कई विधानसभाओं की तुलना में अधिक कार्य दिवस तथा सार्थक चर्चा होती है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर आठ करोड़ प्रदेशवासियों की अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का संचालन करेंगे.

पढ़ें : बीएपी सांसद रोत का सरकार और शिक्षा मंत्री दिलावर पर हमला, UCC और शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

सियासी मुकाबले का मंच बनेगा विधानसभा : राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा कहते हैं कि यह सत्र सरकार और विपक्ष दोनों के लिए अहम माना जा सकता है. विपक्ष बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था, किसानों के मुद्दे, महंगाई और विभिन्न प्रशासनिक मामलों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है. वहीं, भाजपा सरकार विकास कार्यों, निवेश, पर्यावरण संरक्षण और विधायी सुधारों को अपनी उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत करने की रणनीति पर काम कर रही है. इस बीच प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव भी सामने इसलिए विधानसभा के जरिए पक्ष और विपक्ष जनता के बीच भी अपनी अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने की कोशिश करेगा.