महेश जोशी के बयान पर मंत्री जोगाराम बोले- न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा है तो आरोपों का जवाब दें, डोटासरा पर कही ये बात

महेश जोशी के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा रखने वाले जोशी को आरोपों का स्पष्टीकरण देना चाहिए.

Minister Jogaram on Mahesh Joshi
संसदीय कार्य व कानून मंत्री जोगाराम पटेल (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 4, 2025 at 7:57 PM IST

जयपुर: जल जीवन मिशन से जुड़े घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया. इसके बाद पूर्व मंत्री जोशी ने भजनलाल सरकार पर द्वेषपूर्ण राजनीति का आरोप लगाते हुए न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा जताया था. उनके इस बयान पर गुरुवार को संसदीय कार्य व कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया और कहा कि यदि जोशी को न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है, तो उन्हें सरकार पर आरोप लगाने की बजाय जनता के सामने यह स्पष्टीकरण देना चाहिए कि बिना दस्तावेज के टेंडर कैसे पास हुए?. बिना पाइपलाइन बिछाए बिल कैसे पास हुए?. साथ ही पटेल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को 'हार की आशंकाओं से उपजी हताशा' बताया.

पटेल ने कहा कि पूर्व मंत्री जोशी का कहना था कि सत्य पराजित नहीं होता. यह बात बिलकुल सत्य है. महेश जोशी के खिलाफ शिकायत और मुकदमे कांग्रेस सरकार के समय ही दर्ज हुए थे. एजेंसी ने जांच के बाद ही कार्रवाई की, जिसकी वजह से उन्हें 7 महीने जेल में रहना पड़ा. अपने कामों पर हुई कार्रवाई के लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है. जांच एजेंसी निष्पक्ष है. सरकार पर दोष देने की बजाय उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए और आरोपों का जवाब देना चाहिए.

संसदीय कार्य व कानून मंत्री जोगाराम पटेल (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: 8 माह बाद जेल से रिहा हुए कांग्रेस नेता महेश जोशी, बोले- 'मैं निर्दोष हूं, न्याय की लड़ाई लड़ूंगा'

डोटासरा का बयान हताशा से भरा: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पटेल ने कहा कि यह 'संभावित हार की आशंकाओं के बीच हताशा भरा' बयान है. उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के अधिकारी सभी मंत्रियों की सुनते हैं. मंत्री और विधायक जनसुनवाई कर रहे हैं. पार्टी कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो रही है. पटेल ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डोटासरा को अपनी सरकार की छाया से बाहर निकलना चाहिए. अब वह सरकार नहीं है जो होटलों में बंद रहती थी, अब विकास के नए आयाम स्थापित करने वाली भजनलाल सरकार है. यह डबल इंजन की सरकार है, जो दोगुनी रफ्तार से दौड़ रही है.

यह भी पढ़ें: डोटासरा का दावा: 'इस सरकार में नहीं आएगा शेखावाटी में यमुना का जल, मैं लिख कर देने को तैयार'

यह कहा था जोशी और डोटासरा ने: महेश जोशी ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाने के बाद कहा था कि वे पूरी तरह निर्दोष हैं. उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है. केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है. सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं. इसी प्रकार कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा की जनसुनवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया था कि भाजपा कार्यालय में लोग नहीं आ रहे, और जो आ रहे हैं उन्हें धक्के मारकर निकाला जा रहा है. मंत्रियों के सचिव उनकी नहीं सुनते. इस सरकार के पास काम करने का कोई विजन नहीं है.

संपादक की पसंद

