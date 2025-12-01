ETV Bharat / state

मंत्री झाबर सिंह खर्रा बोले- ' निकायवार ओबीसी आंकड़े मिलते ही आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी'

मंत्री खर्रा सोमवार को अजमेर के माखूपुरा क्षेत्र में अजमेर विकास प्राधिकरण की श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवासीय योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे. यहां बातचीत में उन्होंने 'एक राज्य-एक चुनाव' के सवाल पर यह बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि त्रिस्तरीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या का आकलन करने का फॉर्मूला तय किया जाए. राजस्थान सरकार की ओर से चुनाव करवाने के लिए जितना कार्य करना था, वह सितंबर 2025 तक कर लिया गया है और उसकी अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग जब भी अपना दायित्व पूरा कर लेंगे, तब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथि घोषित करने पर राज्य सरकार 'एक राज्य-एक चुनाव' के लिए तैयार है.

अजमेर: शहरी विकास एवं आवास (यूडीएच) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने निकाय चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जिस दिन निकायवार ओबीसी के आंकड़े उपलब्ध करवा देगा, उसके तीन दिन बाद ही आरक्षण की लॉटरी निकाल दी जाएगी. खर्रा ने कहा कि स्वायत्त शासन विभाग राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित कर चुका है कि विभाग स्तर का कार्य सितंबर 2025 तक पूर्ण किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तीन संभागों में निकायवार आंकड़े जुटा चुका है और जल्द ही शेष संभागों में भी आंकड़े जुटा लेगा.

मंत्री खर्रा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा: उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बगैर ही सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना करके सरकार चुनाव कराए, जबकि कोर्ट के आदेश की पालना के तहत ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर उसे कार्य में लगाया गया है. आयोग तीन संभागों का दौरा पूरा कर चुका है. निकायवार ओबीसी वर्ग के आंकड़े राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा उपलब्ध करवाए जाते ही अगले तीन दिन में आरक्षण की लॉटरी निकालकर राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी जाएगी.

विपक्षी दल फैला रहे हैं एनआरसी को लेकर भ्रम: बातचीत में मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि किसी भी राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि वहां रहने वाले मूल नागरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत मतदान कर सके. मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की घुसपैठ और अवैध रूप से रह रहे लोगों के नाम नहीं होने चाहिए. मंत्री खर्रा ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची का गहन परीक्षण कार्यक्रम पूरा हुआ, तब 65 लाख मतदाताओं के नाम हटे. उनमें से मात्र तीन व्यक्तियों ने मतदाता सूची के गहन परीक्षण के खिलाफ अपनी अपील दायर की है, जबकि शेष जिनके नाम काटे गए हैं, उनमें से कोई भी यह कहने के लिए सामने नहीं आया कि मतदाता सूची से गलत तरीके से नाम काटा गया है. मतदाता सूची प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत बिहार में राजनीतिक पार्टियों को भी बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) बनाने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन किसी भी बीएलए ने आपत्ति नहीं उठाई है. विपक्षी राजनीतिक दलों ने घुसपैठियों को अवैध रूप से बसाकर उनके आवश्यक दस्तावेज बनवाए और अब उनके नाम काटने के बाद विपक्षी दलों के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए. इस बात को लेकर वे दुखी हैं और जनता में भ्रम फैला रहे हैं.

अतिक्रमण हटाने के निर्देश: मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है. इसके तहत जयपुर में भी अतिक्रमण को लेकर अभियान चल रहा है. अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र से अतिक्रमण हटाएं.