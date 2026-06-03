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बीकानेर: मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, अमृत योजना की कंपनी पर जताई नाराजगी

बीकानेर में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शहर में कचरा, अतिक्रमण और अनियमितताओं पर तुरंत कार्रवाई हो.

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अधिकारियों की बैठक ली
मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अधिकारियों की बैठक ली (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 3, 2026 at 6:52 PM IST

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बीकानेर: नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शहर में कहीं भी कचरे के ढेर न दिखें. उन्होंने तकनीकी कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभाने, नालों की सफाई और सीवरेज-ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने को कहा ताकि आमजन को कोई परेशानी न हो. बुधवार को सर्किट हाउस में नगर निगम, बीकानेर विकास प्राधिकरण (बीडीए) और राजस्थान आवासन मंडल के अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक में मंत्री खर्रा ने जन शिकायतों का निस्तारण सात दिनों के अंदर करने के निर्देश दिए. यदि समाधान संभव न हो तो कारण सहित जवाब देने को कहा.

विधायकों की आपत्ति पर निर्देश: बैठक में बीकानेर पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायकों ने बीडीए की नई इमारत शहर से दूर बनाने पर आपत्ति जताई. मंत्री खर्रा ने निर्माण कार्य तत्काल रोकने और जिला कलक्टर को दोनों विधायकों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर वैकल्पिक स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए. सीवरेज कार्यों में अनियमितताओं और लीपापोती की शिकायतों पर मंत्री ने रूडसिको जयपुर से पुनः निरीक्षण दल भेजने को कहा. अमृत योजना के 265 करोड़ रुपये के कार्यों में 8 माह देरी और केवल 70% प्रगति पर टेक्नोक्रेट कंपनी पर पेनल्टी लगाने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए.

झाबर सिंह खर्रा (ETV Bharat Bikaner)

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फर्जी पट्टों और अतिक्रमणों की जांच: मंत्री खर्रा ने बीडीए क्षेत्र की शिवबाड़ी और करमीसर ग्राम पंचायतों में फर्जी पट्टों की जांच जिला परिषद के सीईओ से कराने के निर्देश दिए. साथ ही बीडीए, नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को विधायकों के साथ बैठक कर भूमि चिन्हित करने, सुविधा भूमि विकसित करने और अतिक्रमण हटाने की कार्ययोजना बनाने को कहा. उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कचरा डालने वालों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी लगाने और जुर्माना लगाने के निर्देश दिए. आवासन मंडल की शिवबाड़ी योजना में अवैध मिट्टी खनन पर रोक, भूमाफियाओं पर कार्रवाई और अवैध अंडरग्राउंड बाजारों को नोटिस जारी करने को कहा.

विधायकों ने उठाए स्थानीय मुद्दे: बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने नगरीय निकायों की भूमि पर कब्जा, सामुदायिक भवन-बाजार, मोहता सराय अतिक्रमण, श्मशान-कब्रिस्तान कब्जे और फर्जी पट्टों की जांच उठाई. बीकानेर पूर्व विधायक सिद्धि कुमारी ने लाल क्वार्टर को सामुदायिक भवन बनाने, कचरा प्रबंधन सुधारने, सूरसागर जीर्णोद्धार और शास्त्री नगर नाले की समस्या का समाधान मांगा, जिस पर मंत्री ने सभी मुद्दों पर कार्रवाई के निर्देश दिए.

JHABAR SINGH KHARRA
मंत्री ने सर्किट हाउस में पौधरोपण किया (ETV Bharat Bikaner)

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जयपुर रोड बनेगी मॉडल रोड: नगर निगम आयुक्त सिद्धार्थ पलानीचामी ने बताया कि म्यूजियम सर्किल से हल्दीराम प्याऊ तक जयपुर रोड को 6 करोड़ रुपये में मॉडल रोड बनाया जाएगा. इसमें ईवी चार्जिंग, आधुनिक फुटपाथ आदि सुविधाएं होंगी. शहर की 10 अन्य सड़कों को भी मॉडल रोड बनाने की योजना है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार को पांच बड़े प्रोजेक्ट भेजे गए हैं और कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पीपीपी मोड पर शुरू करने की तैयारी है. ठोस कचरा प्रबंधन में जयपुर-जोधपुर मॉडल अपनाया जाएगा. बैठक में खाजूवाला विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, श्रीडूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत, विभिन्न अधिकारियों सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. बैठक के बाद मंत्री और जनप्रतिनिधियों ने सर्किट हाउस में पौधरोपण किया.

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