नदबई हत्या-लूट कांड पर बोले गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह, 'अपराधी कोई भी हो, बख्शे नहीं जाएंगे'
गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का कहना है कि अपराधी जो भी, उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.
Published : March 26, 2026 at 6:15 PM IST
भरतपुर: जिले के नदबई में ज्वेलर की गोली मारकर हत्या और लूट की सनसनीखेज वारदात पर गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का सख्त बयान सामने आया है. उन्होंने घटना की कड़ी निंदा करते हुए साफ कहा कि अपराधी कोई भी हो, उसे जल्द गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाएगी.
मंत्री बोले-घटना दुखद, पुलिस मुस्तैद: गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि नदबई में हुई इस दर्दनाक घटना की मैं निंदा करता हूं. जैसे ही घटना की जानकारी मिली, हमारे पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. मैंने स्वयं फोन पर बात कर पूरी स्थिति की जानकारी ली. आरोपियों की पहचान की जा रही है और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि स्थानीय विधायक जगत सिंह भी देर रात मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी.
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अपराधी का कोई धर्म-जाति नहीं: मंत्री ने कहा कि अपराधी किसी धर्म या जाति का नहीं होता, बल्कि वह सिर्फ अपराधी होता है. अपराधी मौका देखकर वारदात करता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि उसे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए. चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा. गृह राज्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में अपराध के ग्राफ में कमी आई है, लेकिन इस तरह की घटनाएं होने पर सरकार और पुलिस दोनों गंभीरता से कार्रवाई करती हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और दोषियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा.
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यह है पूरा मामला: नदबई की पंजाबी कॉलोनी निवासी 45 वर्षीय ज्वेलर योगेंद्र चौपड़ा बुधवार शाम करीब 7:15 बजे अपनी दुकान बंद कर स्कूटी से घर लौट रहे थे. घर से करीब 100 मीटर पहले बाइक सवार दो बदमाशों ने उनका पीछा किया और अचानक उनके गले में गोली मार दी. गोली लगते ही वे सड़क पर गिर पड़े. वारदात के बाद बदमाश उनका सोना-चांदी से भरा बैग छीनकर मौके से फरार हो गए. गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में योगेंद्र को नदबई अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.