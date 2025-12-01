अलवर में बोले मंत्री बेढम- 'कांग्रेस में अंतर्कलह, डोटासरा की कुर्सी डोल रही'
गृह राज्यमंत्री बेढम ने कहा कि प्रदेश में पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है.
Published : December 1, 2025 at 8:57 PM IST
अलवर: राजस्थान के गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इन दिनों जबरदस्त अंतर्कलह से जूझ रही है. खुद प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की कुर्सी हिल रही है. इस कारण वे बेसिर-पैर की राजनीतिक बयानबाजी कर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश में जुटे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, इसलिए प्रदेश की जेलें इन दिनों ओवरलोड हो रही हैं. निजी दौरे पर अलवर आए गृह राज्यमंत्री बेढम ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही.
बेढम ने कहा कि क्या डोटासरा राम को भी नहीं मानते? स्पष्ट करें. उन्होंने कहा कि डोटासरा के घर में भी मंदिर है, लेकिन वे सस्ती लोकप्रियता के लिए धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए बाहर आकर कुछ बयान देते हैं, यह उन्हें शोभा नहीं देता. उन्होंने कहा कि यदि राजनीति करनी है तो उन्हें धर्म की राजनीति करनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में कांग्रेस की बुरी तरह हार के बाद उनके नेता छिप गए. ये लोग अपने नेता का बचाव करने के लिए उलूल-जलूल बयान देते हैं, जिनका कोई राजनीतिक औचित्य नहीं है.
पढ़ें: डोटासरा की कुर्सी खतरे में है, इसीलिए बहकी-बहकी बातें करने लग गए : बेढम
अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश: गृह राज्यमंत्री बेढम ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, इसी का नतीजा है कि प्रदेश की जेलें अपराधियों से ओवरलोडेड हो रही हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का सवाल है, इस कारण सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए सभी थानों पर सीआई रैंक के अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो वहां के अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सकें. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. भाजपा सरकार के दो साल के कार्यकाल में पुलिस ने क्राइम कंट्रोल किया है. हर प्रकार के अपराध में भारी कमी देखने को मिली है. उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें सख्त सजा दिलाई जा सके, इसके लिए तकनीक का सहारा लेकर सख्त कार्रवाई करने को कहा है.