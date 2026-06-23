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गहलोत के आरोपों पर मंत्री बेढम का पलटवार, कहा- होटलों में रहने वाले न सिखाएं राजधर्म

राजस्थान में पंचायत चुनाव और ग्राम चौपालों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है.

जवाहर सिंह बेढम
जवाहर सिंह बेढम (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 23, 2026 at 7:18 AM IST

3 Min Read
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जयपुर : राजस्थान की सियासत में इन दिनों आगामी पंचायत चुनावों और सरकार के कामकाज के तरीकों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तीखी हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मौजूदा भजनलाल सरकार पर धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करने और पंचायती राज चुनावों को प्रभावित करने के आरोप लगाए जाने के बाद, सूबे के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने मोर्चा संभाल लिया है. बेढम ने कांग्रेस और पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर तीखा पलटवार करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

मीडिया से बातचीत करते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जनता के प्रति जवाबदेह शासन की अवधारणा पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर रही है और इसी उद्देश्य से ग्राम विकास चौपालों का आयोजन किया जा रहा है. जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मंत्री और विधायक लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर समाधान की कोशिश कर रहे हैं. बेढम ने कहा कि ग्राम चौपालों जैसे कार्यक्रमों पर सवाल उठाना आश्चर्यजनक है. जब उन्होंने गहलोत का बयान सुना तो उन्हें हंसी आई कि राजस्थान का एक वरिष्ठ नेता उस सरकार पर सवाल उठा रहा है जो लगातार जनता के बीच मौजूद है.

गहलोत के आरोपों पर मंत्री बेढम का पलटवार (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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​"कांग्रेस सरकार ने नहीं निभाया जनप्रतिनिधि का धर्म": ​पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की याद दिलाते हुए गृह राज्य मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि और मंत्री लंबे समय तक होटलों में बंद रहे. इस वजह से आम जनता से उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया और लोगों की समस्याओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. ​बेढम ने कहा, "पिछले शासन में न तो जनता की पुकार सुनी गई और न ही जनप्रतिनिधि होने का धर्म निभाया गया. जनता ने जिस बड़े भरोसे के साथ उन्हें चुनकर भेजा था, उस विश्वास को पूर्व सरकार ने पूरी तरह तोड़ दिया."

उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को नसीहत दी कि वे सरकार पर उंगली उठाने के बजाय आत्ममंथन करें और अपने दल के भीतर चल रहे आपसी मतभेदों और सांगठनिक चुनौतियों को ठीक करने पर ध्यान दें. दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाते रहे हैं. गहलोत का आरोप है कि सरकार विकास और प्रशासनिक मुद्दों से ध्यान हटाकर राजनीतिक एजेंडे पर ज्यादा फोकस कर रही है. उन्होंने पंचायत चुनावों और प्रशासनिक फैसलों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं.

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