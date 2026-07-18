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डीग में मदरसे में सैप्टिक टैंक सफाई के दौरान हादसा: गृह राज्यमंत्री ने कहा- दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा

गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: डीग जिले के पहाड़ी क्षेत्र के मीलखेड़ा (सीकरी के पास) स्थित मदरसे में छात्राओं से सैप्टिक टैंक की सफाई कराए जाने के दौरान हुए दर्दनाक हादसे को प्रदेश के गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बेहद गंभीर और निंदनीय बताया है. उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान में छात्राओं से ऐसा जोखिमपूर्ण कार्य कराना नियमों के खिलाफ है. मामले में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. गृह राज्यमंत्री बेढम ने कहा कि हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया था. इस दुर्घटना में एक छात्रा की मौत बेहद दुखद और पीड़ादायक है, जबकि घायल छात्राओं का अलवर के अस्पताल में उपचार चल रहा है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अलवर जिला प्रशासन को घायल छात्राओं को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही डीग जिला कलेक्टर पूरे घटनाक्रम की लगातार निगरानी कर रहे हैं, ताकि उपचार और जांच में किसी तरह की लापरवाही न हो. गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम (ETV Bharat Bharatpur)