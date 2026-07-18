डीग में मदरसे में सैप्टिक टैंक सफाई के दौरान हादसा: गृह राज्यमंत्री ने कहा- दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा
मंत्री ने कहा कि डीग कलेक्टर पूरे घटनाक्रम की लगातार निगरानी कर रहे हैं, ताकि उपचार और जांच में किसी तरह की लापरवाही न हो.
Published : July 18, 2026 at 3:41 PM IST
भरतपुर: डीग जिले के पहाड़ी क्षेत्र के मीलखेड़ा (सीकरी के पास) स्थित मदरसे में छात्राओं से सैप्टिक टैंक की सफाई कराए जाने के दौरान हुए दर्दनाक हादसे को प्रदेश के गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बेहद गंभीर और निंदनीय बताया है. उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान में छात्राओं से ऐसा जोखिमपूर्ण कार्य कराना नियमों के खिलाफ है. मामले में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
गृह राज्यमंत्री बेढम ने कहा कि हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया था. इस दुर्घटना में एक छात्रा की मौत बेहद दुखद और पीड़ादायक है, जबकि घायल छात्राओं का अलवर के अस्पताल में उपचार चल रहा है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अलवर जिला प्रशासन को घायल छात्राओं को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही डीग जिला कलेक्टर पूरे घटनाक्रम की लगातार निगरानी कर रहे हैं, ताकि उपचार और जांच में किसी तरह की लापरवाही न हो.
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शिक्षण संस्थान में खतरनाक कार्य निंदनीय: बेढम ने कहा कि शिक्षण संस्थानों का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है, न कि उनसे सैप्टिक टैंक की सफाई जैसे खतरनाक कार्य कराना. यह पहली नजर में गंभीर लापरवाही का मामला है. इस घटना पर संस्थान संचालकों के साथ-साथ समाज को भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि बच्चों की सुरक्षा के प्रति ऐसी संवेदनहीनता क्यों बरती गई?. गृह राज्यमंत्री ने बताया कि मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और निष्पक्ष जांच शुरू कर दी गई है. जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.
दोषी बख्शा नहीं जाएगा: उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता घायल छात्राओं का समुचित उपचार, उनकी सुरक्षा और उन्हें जल्द स्वस्थ कर दोबारा शिक्षा से जोड़ना है. साथ ही सरकार इस पूरे मामले की गंभीरता से समीक्षा कर रही है, ताकि भविष्य में किसी भी शिक्षण संस्थान में इस तरह की लापरवाही दोबारा न हो और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. मीलखेड़ा के मदरसे में शुक्रवार शाम को एक दर्दनाक हादसा हुआ था. मदरसा परिसर के सैप्टिक टैंक में भरी जहरीली गैस के कारण 17 वर्षीय छात्रा की जान चली गई, जबकि 12 छात्राएं और एक युवक अचेत हो गए थे.