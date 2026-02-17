ETV Bharat / state

जल जीवन मिशन घोटाला: बेढम बोले-दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने स्पष्ट किया कि दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

Minister Jawahar Singh Bedham
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 17, 2026 at 6:18 PM IST

जयपुर: जल जीवन मिशन में कथित अनियमितताओं को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी ने कहा कि इस योजना में घोटाला करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

मंगलवार को राजस्थान विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए बेढम ने कहा कि राजस्थान की 16वीं विधानसभा का पंचम सत्र जारी है और सरकार जनहित के मुद्दों पर पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना और प्यासे कंठों की प्यास बुझाना है. यह योजना भारत सरकार के सहयोग से शुरू की गई थी, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से पेयजल उपलब्ध कराया जा सके.

पढ़ें: जल जीवन मिशन घोटाला: एसीबी ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार, इनमें 6 सेवारत और 3 रिटायर्ड अधिकारी

मिलीभगत से हुआ घोटाला: जवाहर सिंह बेढम ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में इस मिशन को गंभीर क्षति पहुंची. उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों और राजनेताओं की मिलीभगत से केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का दुरुपयोग किया गया. इस कारण योजना के मूल उद्देश्यों को आघात पहुंचा और आमजन को अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका. गृह राज्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच करवा रही है. संबंधित जांच एजेंसियां सक्रिय हैं और कई मामलों में कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है. उन्होंने कहा कि उस समय के मंत्री जेल जा चुके हैं और कई अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई तय की गई है. विस्तृत जांच अभी भी जारी है तथा जैसे-जैसे तथ्य सामने आएंगे, दोषियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएंगे.

हर दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई: बेढम ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि भ्रष्टाचार और अपराध के मामलों में किसी को भी संरक्षण नहीं दिया जाएगा. चाहे मामला जल जीवन मिशन से जुड़ा हो, पेपर लीक प्रकरण का हो, मादक पदार्थ तस्करी का मुद्दा हो या किसी अन्य प्रकार का अपराध हर दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने दोहराया कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना और आमजन के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

