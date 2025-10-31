ETV Bharat / state

गौशाला अनुदान को लेकर सियासी विवाद, मंत्री बेढम ने कांग्रेस पर गुमराह करने का लगाया आरोप

मंत्री बेढम ने गुरुवार देर रात जारी एक बयान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस नेताओं को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि जूली पुरानी खबरों पर ट्वीट कर जनता को गुमराह न करें. हमारी सरकार ने गौशालाओं को 640 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही कर दिया है. बेढम ने आगे कहा कि भजनलाल सरकार के विकास कार्यों से विपक्ष घबराया हुआ है और चूंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह जनता को गुमराह करने के लिए तथ्यहीन आरोप लगा रही है.

जयपुर: प्रदेश की गौशालाओं में अनुदान लंबित होने के मुद्दे को लेकर सियासी गर्मी बढ़ गई है. कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा इस मुद्दे पर भजनलाल सरकार को घेरने के बाद गृह व गोपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है.

जनता को गुमराह करने में जुटी कांग्रेस: मंत्री बेढम ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा एक पुरानी खबर को लेकर किया गया ट्वीट पूरी तरह भ्रामक है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के त्वरित निर्णयों से घबराकर कांग्रेस अब बासी खबरों का सहारा लेकर जनता को गुमराह करने में जुटी है. बेढम ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार ने गौशालाओं को 640 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है. साथ ही पूरी प्रक्रिया को एक ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ दिया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और हर योग्य गौशाला को प्राथमिकता के आधार पर अनुदान मिल सके.

उन्होंने कहा कि दस्तावेजों में त्रुटियों का परीक्षण नियमानुसार किया जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि नेता प्रतिपक्ष बिना तथ्य जाने, पुरानी अखबारी खबरों के सहारे बयानबाजी कर रहे हैं. बेढम ने कटाक्ष करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने एक ट्वीट किया और वह भी एक बासी खबर पर. टीकाराम जूली को पहले अध्ययन कर लेना चाहिए. वे पुराने अखबार की खबर को लेकर ट्वीट कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के नेताओं को जनता पहले ही अप्रासंगिक मान चुकी है और इस तरह जनता को गुमराह करने से कांग्रेस का पतन निश्चित है. उन्होंने कांग्रेस से आग्रह किया, "जनता को भ्रमित करना बंद कीजिए."

इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट करते हुए लिखा था, 'तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है.' उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की तरह इसका संगठन भी पर्ची से ही चल रहा है. दो दिन पहले गौशाला संचालकों ने मई-जून तक का अनुदान लंबित होने को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी थी. गाय माता के नाम पर वोट मांगने वाला आपका संगठन और सरकार सो रहे हैं. अब कहीं गौशाला संचालकों को ही धर्म के खिलाफ न बताने लग जाना.