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पर्यटन से बदलेगी तस्वीर: आदिबद्री से मथुरा तक बनेगा नया सर्किट, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

रात्रि चौपाल में ग्रामीणों को संबोधित करते मंत्री बेढम ( ETV Bharat Deeg )

डीग: जटेरी, आदिबद्री, खोह, बरसाना और मथुरा अब ये शहर धार्मिक पर्यटन के एक सर्किट से जुड़ने वाले हैं. नगर विधानसभा के जटेरी गांव में रविवार को 'ग्राम रथ संध्या चौपाल' में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बताया कि क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रगति पर हैं. 95 सड़कों पर काम चल रहा है, 80 करोड़ की दो एमडीआर सड़कें बनेंगी. जटेरी में ई-लाइब्रेरी और अटल ज्ञान केंद्र होंगे. बिजली व्यवस्था के लिए 11 नए बिजली घर और दो ग्रिड स्टेशन स्वीकृत हुए, 25 करोड़ से 24 घंटे बिजली मिलेगी. उन्होंने युवाओं से सरसों तेल उद्योग स्थापित करने और नशे से दूर रहने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि सरकार गांवों को आत्मनिर्भर और युवाओं को अवसरों से जोड़ने के मिशन पर काम कर रही है. गृह राज्य मंत्री ने कहा कि जटेरी को सीधे बरसाना से जोड़ दिया गया है. जटेरी और पूंछरी के कुंडों के विकास के लिए 8.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. अब जटेरी, आदिबद्री, खोह, बरसाना और मथुरा को जोड़कर धार्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा. इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी, गेस्ट हाउस और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पढ़ें: गांव-गांव तक सरकार की पहुंच: 'ग्राम रथ अभियान' से मिलेगा योजनाओं का सीधा लाभ 2000 करोड़ के विकास कार्य प्रगति पर: उन्होंने बताया कि नगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रगति पर हैं. वर्तमान में 85 सड़कों पर कार्य चल रहा है, जबकि 10 नई सड़कें और स्वीकृत की गई हैं. इस प्रकार क्षेत्र में कुल 95 सड़क परियोजनाओं पर काम जारी है. इसके अलावा, 80 करोड़ रुपए की लागत से दो प्रमुख जिला सड़क बनाई जाएंगी. पहली सड़क यूपी बॉर्डर-डीग-निगोही-टोडा-गुलपाड़ा-सीकरी होते हुए नौगांव तक तथा दूसरी सड़क सुनहरा-कंवाडा-सबलाना-खोह-गढ़ी मेवात-सुन्दरावली-पाटका-थून होते हुए कठूमर तक. गृह राज्य मंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में सरसों के तेल का बड़े स्तर पर उत्पादन होता है, इसलिए युवा स्थानीय स्तर पर उद्योग स्थापित कर रोजगार के नए अवसर पैदा करें. उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और शिक्षा की ओर आगे बढ़ने का आह्वान किया.