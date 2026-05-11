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पर्यटन से बदलेगी तस्वीर: आदिबद्री से मथुरा तक बनेगा नया सर्किट, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने ग्राम रथ संध्या चौपाल नगर विधानसभा के जटेरी गांव में ग्राम रथ संध्या चौपाल में भाग लिया.

Minister Jawahar Singh Bedham
रात्रि चौपाल में ग्रामीणों को संबोधित करते मंत्री बेढम (ETV Bharat Deeg)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 11, 2026 at 11:08 AM IST

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डीग: जटेरी, आदिबद्री, खोह, बरसाना और मथुरा अब ये शहर धार्मिक पर्यटन के एक सर्किट से जुड़ने वाले हैं. नगर विधानसभा के जटेरी गांव में रविवार को 'ग्राम रथ संध्या चौपाल' में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बताया कि क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रगति पर हैं. 95 सड़कों पर काम चल रहा है, 80 करोड़ की दो एमडीआर सड़कें बनेंगी. जटेरी में ई-लाइब्रेरी और अटल ज्ञान केंद्र होंगे. बिजली व्यवस्था के लिए 11 नए बिजली घर और दो ग्रिड स्टेशन स्वीकृत हुए, 25 करोड़ से 24 घंटे बिजली मिलेगी. उन्होंने युवाओं से सरसों तेल उद्योग स्थापित करने और नशे से दूर रहने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि सरकार गांवों को आत्मनिर्भर और युवाओं को अवसरों से जोड़ने के मिशन पर काम कर रही है.

गृह राज्य मंत्री ने कहा कि जटेरी को सीधे बरसाना से जोड़ दिया गया है. जटेरी और पूंछरी के कुंडों के विकास के लिए 8.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. अब जटेरी, आदिबद्री, खोह, बरसाना और मथुरा को जोड़कर धार्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा. इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी, गेस्ट हाउस और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

पढ़ें: गांव-गांव तक सरकार की पहुंच: 'ग्राम रथ अभियान' से मिलेगा योजनाओं का सीधा लाभ

2000 करोड़ के विकास कार्य प्रगति पर: उन्होंने बताया कि नगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रगति पर हैं. वर्तमान में 85 सड़कों पर कार्य चल रहा है, जबकि 10 नई सड़कें और स्वीकृत की गई हैं. इस प्रकार क्षेत्र में कुल 95 सड़क परियोजनाओं पर काम जारी है. इसके अलावा, 80 करोड़ रुपए की लागत से दो प्रमुख जिला सड़क बनाई जाएंगी. पहली सड़क यूपी बॉर्डर-डीग-निगोही-टोडा-गुलपाड़ा-सीकरी होते हुए नौगांव तक तथा दूसरी सड़क सुनहरा-कंवाडा-सबलाना-खोह-गढ़ी मेवात-सुन्दरावली-पाटका-थून होते हुए कठूमर तक. गृह राज्य मंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में सरसों के तेल का बड़े स्तर पर उत्पादन होता है, इसलिए युवा स्थानीय स्तर पर उद्योग स्थापित कर रोजगार के नए अवसर पैदा करें. उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और शिक्षा की ओर आगे बढ़ने का आह्वान किया.

कॉलेज और लाइब्रेरी होंगे स्थापित: उन्होंने कहा कि अब जटेरी के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए डीग, बृजनगर या खोह नहीं जाना पड़ेगा. मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप प्रत्येक पंचायत केंद्र पर अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं. अब तक सात केंद्र प्रारंभ किए जा चुके हैं और जटेरी में भी अत्याधुनिक ई-लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी. उन्होंने बताया कि पसोपा और सुन्दरावली में नए कॉलेज खोले गए हैं तथा पसोपा कॉलेज में पूरे राजस्थान के नवस्थापित कॉलेजों में सबसे अधिक प्रवेश हुए हैं.

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बिजली और पेयजल व्यवस्था में सुधार: बिजली व्यवस्था पर बोलते हुए बेढम ने कहा कि पिछले 80 वर्षों में नगर विधानसभा क्षेत्र में केवल 12 बिजली घर और दो बड़े ग्रिड स्टेशन बने थे, जबकि वर्तमान सरकार ने ढाई वर्ष में 11 नए बिजली घर तथा सेमली और अंजारी में दो बड़े ग्रिड स्टेशन स्वीकृत किए हैं. 25 करोड़ रुपए की लागत से क्षेत्र में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. पेयजल व्यवस्था के लिए क्षेत्र में 32 नए डीप बोरवेल लगाए गए हैं, जिनमें मोटर और कनेक्शन देकर जलापूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. साथ ही, उन्होंने ग्रामीणों से मंगला पशु बीमा योजना का लाभ लेने की अपील की. पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में 17 नए पशु उपकेंद्र भी खोले गए हैं.

महिलाओं और पेंशन योजनाओं पर जोर: चौपाल के दौरान गृह राज्य मंत्री ने महिलाओं से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने और स्वरोजगार के लिए ऋण लेने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पुरुष और 56 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी महिलाएं वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लें. उन्होंने बताया कि 'गिव-अप' अभियान के माध्यम से प्रदेश में 80 लाख नए एवं वंचित लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है. कानून व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ढाई वर्ष पहले डीग क्षेत्र गोतस्करी, गोकशी और ओएलएक्स साइबर अपराधों का गढ़ बन चुका था. 27 राज्यों के आंकड़ों में डीग साइबर अपराध में शीर्ष पर था, लेकिन अब पुलिस कार्रवाई के चलते अपराधियों में भय का माहौल है और क्षेत्र में अमन-चैन तथा भाईचारा स्थापित हुआ है.

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