ETV Bharat / state

डोटासरा के आरोपों पर बेढम का पलटवार, बोले– सत्ता के दुरुपयोग का आरोप राजनीतिक हताशा, जनता के फैसले का करें सम्मान

गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों पर पलटवार करते हुए उन पर अधिकारियों को धमकाने और राजनीतिक नौसिखिए की तरह बयानबाजी करने का आरोप लगाया. बेढम ने कहा कि निकाय चुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करने के बजाय कांग्रेस नेता अपनी हार का ठीकरा प्रशासनिक अधिकारियों पर फोड़ रहे हैं.

डोटासरा ने निकाय चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन और सरकारी मशीनरी की भूमिका पर सवाल उठाया था. उन्होंने चुनाव परिणामों के बाद आरोप लगाया था कि भाजपा ने सत्ता और प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किया. उन्होंने कांग्रेस के मत प्रतिशत और चुनावी प्रदर्शन का हवाला देते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा था. गृह राज्यमंत्री बेढम ने कहा कि डोटासरा को लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए. उनके मुताबिक अधिकारियों को निशाना बनाकर बयान देना राजनीतिक हताशा को दर्शाता है. बेढम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह चुनावी नतीजों की समीक्षा करने के बजाय अनर्गल बयानबाजी में जुटी है.