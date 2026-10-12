डोटासरा के आरोपों पर बेढम का पलटवार, बोले– सत्ता के दुरुपयोग का आरोप राजनीतिक हताशा, जनता के फैसले का करें सम्मान
गृह राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार के कामकाज से कांग्रेस असहज है, इसलिए उसके नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं.
Published : October 12, 2026 at 9:45 AM IST|
Updated : October 12, 2026 at 10:24 AM IST
जयपुर: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों पर पलटवार करते हुए उन पर अधिकारियों को धमकाने और राजनीतिक नौसिखिए की तरह बयानबाजी करने का आरोप लगाया. बेढम ने कहा कि निकाय चुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करने के बजाय कांग्रेस नेता अपनी हार का ठीकरा प्रशासनिक अधिकारियों पर फोड़ रहे हैं.
डोटासरा ने निकाय चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन और सरकारी मशीनरी की भूमिका पर सवाल उठाया था. उन्होंने चुनाव परिणामों के बाद आरोप लगाया था कि भाजपा ने सत्ता और प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किया. उन्होंने कांग्रेस के मत प्रतिशत और चुनावी प्रदर्शन का हवाला देते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा था. गृह राज्यमंत्री बेढम ने कहा कि डोटासरा को लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए. उनके मुताबिक अधिकारियों को निशाना बनाकर बयान देना राजनीतिक हताशा को दर्शाता है. बेढम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह चुनावी नतीजों की समीक्षा करने के बजाय अनर्गल बयानबाजी में जुटी है.
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कांग्रेस राज में कानून-व्यवस्था की स्थिति थी जर्जर: बेढम ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति जर्जर थी और विकास कार्यों की गति प्रभावित हुई थी. इसके विपरीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मौजूदा सरकार विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रही है. उन्होंने दावा किया कि सरकार के कामकाज से कांग्रेस असहज है, इसलिए उसके नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं.
पंचायत चुनाव पर टिकी निगाहें: निकाय चुनाव के बाद दोनों दलों की निगाहें अब ग्रामीण राजनीति पर हैं. भाजपा जहां शहरी निकायों के नतीजों को अपने पक्ष में जनसमर्थन के रूप में पेश कर रही है, वहीं कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया और प्रशासनिक भूमिका को लेकर सवाल उठा रही है. ऐसे में पंचायत चुनाव दोनों दलों के लिए राजनीतिक ताकत दिखाने का अगला अवसर होंगे. बेढम ने दावा किया कि ग्रामीण मतदाता भी भाजपा सरकार के विकास कार्यों को समर्थन देंगे. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में जनता कांग्रेस को जवाब देगी और भाजपा को बहुमत दिलाएगी.