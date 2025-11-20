ETV Bharat / state

धर्मांतरण कानून को लेकर सियासी संग्राम, मंत्री बेढम ने डोटासरा पर साधा निशाना

धर्मांतरण कानून को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने गोविंद सिंह डोटासरा पर गंभीर आरोप लगाया है.

Minister Jawahar Singh Bedham
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 20, 2025 at 2:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक ओर जहां इस कानून की आलोचना की, वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने डोटासरा के बयान पर पलटवार किया. बेढम ने कहा कि एक धर्म विशेष के हितैषी कांग्रेस के नेता इस विधेयक से तिलमिला गए हैं. उनके बयान उनकी बौखलाहट को दर्शा रहे हैं, लेकिन वे यह समझ लें कि प्रदेश में भजनलाल सरकार है, जो किसी को जबरन या प्रलोभन देकर धर्म नहीं बदलवाने देगी.

गृह राज्य मंत्री बेढम ने कहा कि सरकार ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यह कानून लाई थी. इस कानून के बाद अब कोई भी जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराएगा, तो उसके खिलाफ कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा. आरोप सिद्ध होने पर 7 से 14 साल की कैद और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है. बेढम ने कहा कि धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का यह कानून आने से विपक्षी दलों में बौखलाहट है. उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा इस कानून को लेकर तिलमिलाए हुए हैं. डोटासरा जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे उनकी सोच और नजरिया साफ जाहिर होता है कि वे कुछ धर्म विशेष के लोगों की पैरवी कर रहे हैं. ये वही लोग हैं जो राजस्थान के गरीब लोगों को प्रलोभन देकर डरा-धमकाकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं. डोटासरा की इस मंशा को सफल नहीं होने दिया जाएगा.

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: धर्मांतरण विरोधी कानून पर राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, मांगा जवाब

प्रलोभन या धमकी से कराते हैं धर्म परिवर्तन : बेढम ने बताया कि कानून 29 तारीख से प्रभावी हो गया है और उन्होंने संबंधित संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं. उन्होंने कहा, 'अब कानून धरातल पर उतर आया है, अगर किसी को कोई पेट में दर्द हो रहा है तो हो'. विपक्ष के नेता जगह-जगह बयानों के जरिए जनता को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जनता सब समझ रही है. जनता यह भी समझ रही है कि कांग्रेस उन लोगों की हितैषी बन रही है, जो जबरन और प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं. बेटियों को बरगलाकर, प्रलोभन देकर, धमकाकर शादी कर ली जाती थी, लेकिन अब ऐसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

समाज में समरसता बढ़ेगी: गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि यह कानून समाज में समरसता बनाए रखने और कमजोर वर्गों को जबरन धर्मांतरण से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धोखे या लालच से किए गए धर्मांतरण को बढ़ावा नहीं देता और यह विधेयक ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए है.

कानून के मुख्य बिंदु:

  • उद्देश्य: राजस्थान में छल, कपट, प्रलोभन या जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन रोकना.
  • सजा: दोषी पाए जाने पर 7 से 14 साल तक की कैद और जुर्माना. सामूहिक धर्मांतरण के मामल में सजा आजीवन कारावास तक हो सकती है.
  • धर्मांतरण के उद्देश्य से की गई शादी को शून्य घोषित किया जा सकता है.
  • आर्थिक या अन्य लाभ के लिए धर्मांतरण पर प्रतिबंध.
  • अपराध दोहराने वाली संस्थाओं पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना.
  • स्वैच्छिक धर्मांतरण: विधेयक स्वैच्छिक धर्मांतरण के विरुद्ध नहीं है, लेकिन ऐसा करने वाले व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी.

TAGGED:

GOVIND SINGH DOTASARA
CONVERSION LAW
BEDHAM ON DOTASARA
MINISTER JAWAHAR SINGH BEDHAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मिट्टी की घटती उर्वरा क्षमता किसानों के लिए चिंता, खारे पानी की समस्या से बढ़ी चुनौतियां

अजब संयोग: एक ही दिन बने ऑफिसर, एक ही दिन होगा रिटायरमेंट, 14 वेटेरिनेरियन को भावुक करने वाला पल

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

इस तिथि को मनाई जाएगी विवाह पंचमी 2025, ऐसे करें भगवान राम-सीता की पूजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.