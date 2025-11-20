ETV Bharat / state

धर्मांतरण कानून को लेकर सियासी संग्राम, मंत्री बेढम ने डोटासरा पर साधा निशाना

जयपुर: राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक ओर जहां इस कानून की आलोचना की, वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने डोटासरा के बयान पर पलटवार किया. बेढम ने कहा कि एक धर्म विशेष के हितैषी कांग्रेस के नेता इस विधेयक से तिलमिला गए हैं. उनके बयान उनकी बौखलाहट को दर्शा रहे हैं, लेकिन वे यह समझ लें कि प्रदेश में भजनलाल सरकार है, जो किसी को जबरन या प्रलोभन देकर धर्म नहीं बदलवाने देगी.

गृह राज्य मंत्री बेढम ने कहा कि सरकार ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यह कानून लाई थी. इस कानून के बाद अब कोई भी जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराएगा, तो उसके खिलाफ कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा. आरोप सिद्ध होने पर 7 से 14 साल की कैद और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है. बेढम ने कहा कि धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का यह कानून आने से विपक्षी दलों में बौखलाहट है. उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा इस कानून को लेकर तिलमिलाए हुए हैं. डोटासरा जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे उनकी सोच और नजरिया साफ जाहिर होता है कि वे कुछ धर्म विशेष के लोगों की पैरवी कर रहे हैं. ये वही लोग हैं जो राजस्थान के गरीब लोगों को प्रलोभन देकर डरा-धमकाकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं. डोटासरा की इस मंशा को सफल नहीं होने दिया जाएगा.