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गहलोत के आरोपों पर जवाहर सिंह बेढ़म का पलटवार, बोले- झूठे आंकड़ों से जनता को गुमराह करना बंद करें, मांगा कांग्रेस के 5 साल का हिसाब

जवाहर सिंह बेढ़म ( फोटो ईटीवी भारत )

जयपुर : प्रदेश की सियासत में एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भजनलाल सरकार के कामकाज पर उठाए जा रहे सवालों का अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कड़ा जवाब दिया है. राज्य के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला.