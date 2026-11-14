गहलोत के आरोपों पर जवाहर सिंह बेढ़म का पलटवार, बोले- झूठे आंकड़ों से जनता को गुमराह करना बंद करें, मांगा कांग्रेस के 5 साल का हिसाब
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अशोक गहलोत के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस से उसके पांच साल के कार्यकाल का हिसाब मांगा है.
Published : November 14, 2026 at 8:17 AM IST
जयपुर : प्रदेश की सियासत में एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भजनलाल सरकार के कामकाज पर उठाए जा रहे सवालों का अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कड़ा जवाब दिया है. राज्य के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला.
बेढ़म ने कहा कि गहलोत झूठे और भ्रामक आंकड़ों के जरिए प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्हें सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने से पहले अपने पांच साल के शासन का हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए. बेढ़म ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में भ्रष्टाचार रहित, पेपरलीक रहित और अपराध रहित सुशासन स्थापित किया गया है. सरकार का काम ही उसकी पहचान है.
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रिपोर्ट कार्ड वाला दांव : गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेता राजनीतिक माहौल खराब करने के लिए नए-नए पैंतरे अपना रहे हैं. कांग्रेस की ओर से भ्रामक आंकड़ों के सहारे जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता उनके दावों को समझ रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपने काम और उपलब्धियों के आधार पर जनता के बीच जाएगी. बेढ़म ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने सुशासन को प्राथमिकता दी है. प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, पेपरलीक की घटनाओं पर कार्रवाई करने और अपराध पर नियंत्रण के लिए सरकार ने काम किया है. उन्होंने इन उपलब्धियों को सरकार के सुशासन मॉडल का हिस्सा बताते हुए कहा कि हमारा काम बोलता है.
तीन साल पूरे होने पर जनता के सामने रखेंगे कामकाज : गृह राज्य मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के तीन साल पूरे होने के अवसर पर सरकार अपने कार्यों और उपलब्धियों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेगी. उन्होंने कहा कि पानी, बिजली, सड़क, कृषि, सिंचाई, महिला सशक्तीकरण और युवाओं को रोजगार जैसे विषयों पर सरकार ने काम किया है. बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस के पांच साल के कार्यकाल से तुलना करते हुए कहा कि गहलोत को राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय अपने शासनकाल में किए गए कामों का हिसाब देना चाहिए.
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कांग्रेस के आरोपों का जवाब उपलब्धियों से देगी भाजपा : बेढ़म ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश के विकास की गति को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार जनता के बीच अपने कामकाज और उपलब्धियों को लेकर जाएगी. उन्होंने गहलोत से अपील की कि वे झूठे और भ्रामक आंकड़ों के जरिए राजनीतिक भ्रम पैदा करने के बजाय अपने पांच साल के शासन का वास्तविक रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखें.