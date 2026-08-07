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गोंडा में मंत्री जयवीर सिंह का राहुल गांधी पर तंज, बोले- छात्र संवाद के बहाने राजनैतिक रोटी सेंक रहे

गोंडा में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने की समीक्षा बैठक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोंडा : पर्यटन व संस्कृत मंत्री जयवीर सिंह ने शुक्रवार को देवीपाटन मंडल के संस्कृति, पर्यटन और धर्मार्थ कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा. मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, राहुल गांधी छात्र संवाद के नाम पर राजनैतिक रोटी सेंक रहे हैं. सरकार ईमानदारी से छात्र हित में कटिबद्ध है. वो लोग जिनकी मंदिर से कोई प्रतिबद्धता नहीं और जिनकी सनातन में कोई श्रद्धा नहीं, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलवाई ऐसे लोगों को मंदिर पर बोलने का कोई हक नहीं. उन्होंने कहा, इन लोगों ने भगवान के अस्तित्व को ही नकार दिया था. ऐसे लोगों को इस पर बात नहीं करनी चाहिए. भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसकी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है. मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा एंटी सनातन रहा है. इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए. तुष्टीकरण के नाम पर सनातन को दबाने का काम किया गया. यही वो कांग्रेस है जिसकी सरकार ने रामसेतु को नकार दिया. इन लोगों ने राम के वजूद को ही नकार दिया था. सपा और कांग्रेस पर किया तंज. (Video Credit; ETV Bharat)