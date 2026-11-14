करहल पहुंचे मंत्री जयवीर सिंह; ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन पर साधा निशाना, कही यह बात
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है, जो साल के 12 महीने चुनावी मोड में रहती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 7:20 AM IST
मैनपुरी: उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह करहल पहुंचे. यहां वह मुस्लिम समाज की एक बेटी के विवाह समारोह में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश की राजनीति और आगामी चुनाव को लेकर कई अहम बयान दिए.
यूपी में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद 'रावण' के गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि भाजपा 50 प्रतिशत वोट हासिल करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है. वहीं, शेष 50 प्रतिशत वोटों में तीसरा, चौथा और पांचवां मोर्चा शामिल हो रहा है.
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है, जो साल के 12 महीने चुनावी मोड में रहती है. उन्होंने कहा कि भाजपा अपने संगठन, कार्यकर्ताओं, सेवा कार्यों, विकास कार्यों, पार्टी की नीतियों और जनमानस के विश्वास के बल पर चुनाव लड़ती है.
पार्टी किसी भी परिस्थिति में चुनाव लड़ने के लिए सदैव तैयार रहती है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने के सवाल पर जयवीर सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को राम मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि वह सनातनी हैं.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में हुई घटनाओं के लिए अखिलेश यादव को सनातनियों से क्षमा याचना करनी चाहिए. इस मौके पर फूल सिंह कठेरिया, बब्लू जाटव, मिर्जा अकील बेग, कफील सहित अन्य लोग मौजूद रहे.
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