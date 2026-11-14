ETV Bharat / state

करहल पहुंचे मंत्री जयवीर सिंह; ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन पर साधा निशाना, कही यह बात

करहल पहुंचे मंत्री जयवीर सिंह. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मैनपुरी: उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह करहल पहुंचे. यहां वह मुस्लिम समाज की एक बेटी के विवाह समारोह में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश की राजनीति और आगामी चुनाव को लेकर कई अहम बयान दिए.

यूपी में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद 'रावण' के गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि भाजपा 50 प्रतिशत वोट हासिल करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है. वहीं, शेष 50 प्रतिशत वोटों में तीसरा, चौथा और पांचवां मोर्चा शामिल हो रहा है.