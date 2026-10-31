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मंत्री जयवीर सिंह का विपक्ष पर निशाना; बोले- सरकारें जनता के वोट से बनती हैं, तख्तापलट से नहीं

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ( Photo Credit; ETV Bharat )

मैनपुरी: पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है. कहा है कि विपक्ष केवल जनता के बीच भ्रम पैदा करने में जुटा है. भारत में किसी भी कीमत पर तख्तापलट या रिजीम चेंज संभव नहीं है. भारत न नेपाल है, न श्रीलंका और न ही बांग्लादेश. यहां लोकतंत्र की जड़ें बेहद मजबूत हैं. सरकारें बैलेट पेपर और ईवीएम के जरिए जनता के मतों से बनती और बिगड़ती हैं, न कि किसी तख्तापलट से.

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह (Video Credit; ETV Bharat) मीडिया से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक और राजनीतिक दल को अपनी बात रखने तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए कानून और निर्धारित मर्यादाओं का पालन करना जरूरी है. आरोप लगाया कि विपक्ष लगातार मनगढ़ंत बातें और भ्रांतियां फैलाकर देश में गलत परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रहा है. जनता विपक्ष की इन कोशिशों को समझ चुकी है.

कहा कि जब विपक्ष चुनाव हारता है तो ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगता है, लेकिन जब वही विपक्ष चुनाव जीतता है तो उसे चुनाव प्रक्रिया और व्यवस्था में कोई खामी नजर नहीं आती. यह विपक्ष का दोहरा चरित्र है, जिसे देश की जनता अच्छी तरह समझ रही है.



समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मुद्दे पर जयवीर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान का समर्थन किया. कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करना भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का प्रमुख वादा है. भाजपा इस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. देश के कई राज्यों में इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा चुके हैं और पार्टी अपने वादे को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है. गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ दौरे और भाजपा में कथित मतभेदों की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल अफवाह फैलाने का काम कर रहा है. भाजपा में केंद्र और प्रदेश के बीच किसी तरह का भेदभाव या मतभेद नहीं है. पूरी पार्टी एकजुटता के साथ कमल के निशान के पीछे मजबूती से खड़ी है. संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय है और पार्टी पूरी मजबूती से आगे बढ़ रही है.