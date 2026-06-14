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मंत्री जयवीर सिंह बोले, किसी के व्यक्तिगत जीवन से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं

फर्रुखाबाद दौरे पर पहुंचे पर्यटन मंत्री, विपक्षियों पर बोला हमला.

संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह
संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 11:28 AM IST

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फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह शनिवार को फर्रुखाबाद दौरे पर रहे. शहर के मोहल्ला विकास नगर के विश्व क्षत्रिय परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह छोटे के आवास पर शनिवार देर शाम जयवीर सिंह पहुंचे. जहां विश्व क्षत्रिय परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन के पदाधिकारी ने उनका माला पहनकर स्वागत किया.

इस दौरान उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने सही कहा है कि राजनीतिक रूप से गतिरोध हो सकता है. विचारों में असमानता हो सकती है, लेकिन किसी के व्यक्तिगत जीवन से खिलवाड़ करने का अधिकार राजनीति में नहीं होना चाहिए. जो इस तरह के लोग हैं उनको अधिकार ही नहीं है.

जयवीर सिंह जिले के प्रभारी मंत्री और पर्यटन संस्कृति मंत्री (Video Credit: ETV Bharat)

इस प्रकार की टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए. समाज में एक गांव की बेटी की शादी होती थी तो पूरे गांव की बेटी की शादी मानी जाती थी. यह परंपरा भारतीय संस्कृति की परंपरा है. सामाजिक परंपराएं हैं, यही हमारे जीवन का आदर्श है. भारतीय संस्कृति के मैं समझता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या हमारे मुख्यमंत्री हो, जो भारतीय परंपरा का निर्वहन करने का काम कर रहे हैं.

मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें गलतफहमी और भ्रांति नहीं होनी चाहिए. भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह के कृत्यों को संरक्षण और प्रोत्साहन नहीं देती है.

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