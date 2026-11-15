मैनपुरी में मां शीतला धाम का भव्य कॉरिडोर बनेगा; शासन से 32.61 करोड़ के बजट को मंजूरी
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इससे मैनपुरी सहित आसपास के जनपदों के श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 8:09 AM IST
मैनपुरी: आस्था का केंद्र मां शीतला माता धाम का भव्य कॉरिडोर बनेगा. प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि भूमि खरीद के लिए 8.61 करोड़ और निर्माण के लिए 24 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा.
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इससे मैनपुरी सहित आसपास के जनपदों के श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेंगी. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद मैनपुरी के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मां शीतला माता धाम को भव्य कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है.
प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 से ही मां शीतला माता धाम के सौंदर्यीकरण और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार की योजना पर प्रयास किए जा रहे थे. यह धाम मैनपुरी सहित आसपास के जनपदों के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है.
मंत्री ने बताया कि परियोजना के लिए पहले भूमि की अनुपलब्धता के चलते कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा था, लेकिन अब सरकार ने भूमि क्रय करने के लिए 8 करोड़ 61 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी है. वहीं, कॉरिडोर निर्माण के लिए लगभग 24 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया गया है.
उन्होंने कहा कि अब इस परियोजना का निर्माण कार्य अति शीघ्र शुरू कराया जाएगा. कॉरिडोर बनने के बाद मां शीतला माता धाम का भव्य स्वरूप विकसित होगा. यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर पर्यटन एवं धार्मिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
पर्यटन मंत्री ने इस स्वीकृति पर मैनपुरी जनपद के सभी श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जल्द ही जनपदवासियों को एक भव्य और सुविधाजनक धार्मिक स्थल की सौगात मिलने जा रही है.
यह भी पढ़ें: मेरठ में गरजे ओवैसी; कहा- सामाजिक परिवर्तन मोर्चा को जिताएं, दलित-मुस्लिम लाएंगे बदलाव