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मैनपुरी में मां शीतला धाम का भव्य कॉरिडोर बनेगा; शासन से 32.61 करोड़ के बजट को मंजूरी

मैनपुरी में मां शीतला धाम का भव्य कॉरिडोर बनेगा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मैनपुरी: आस्था का केंद्र मां शीतला माता धाम का भव्य कॉरिडोर बनेगा. प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि भूमि खरीद के लिए 8.61 करोड़ और निर्माण के लिए 24 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा.

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इससे मैनपुरी सहित आसपास के जनपदों के श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेंगी. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद मैनपुरी के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मां शीतला माता धाम को भव्य कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है.