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फर्रुखाबाद में मंत्री जयवीर सिंह बोले- नीब करोरी बाबा की विरासत को संरक्षित कर देश दुनिया तक पहुंच रही है सरकार

मंत्री जयवीर सिंह ने की समीक्षा बैठक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

फर्रुखाबाद : जिले के प्रभारी और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की अध्यक्षता में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था को लेकर फतेहगढ़ में समीक्षा बैठक की गई. मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, 2017 से पहले नीब करौरी बाबा के जीवन और विरासत से जुड़े स्थलों की पर्यटन क्षमता पर आपेक्षिक ध्यान नहीं दिया गया था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अब उनकी विरासत को संरक्षित करने और व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है. उन्होंने कहा, पर्यटन परियोजनाओं को बेहतर सुविधाओं विशेष रूप से तैयार पर्यटन अनुभवों के माध्यम से बाबा की विरासत को जीवंत रखने के साथ देश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के नए अवसर भी तैयार किया जा रहे हैं. मंत्री जयवीर सिंह ने दी योजनाओं की जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)