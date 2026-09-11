फर्रुखाबाद में मंत्री जयवीर सिंह बोले- नीब करोरी बाबा की विरासत को संरक्षित कर देश दुनिया तक पहुंच रही है सरकार
मंत्री ने कहा, परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करा कर उनका लाभ आम जन को उपलब्ध कराया जाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 10:17 PM IST
फर्रुखाबाद : जिले के प्रभारी और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की अध्यक्षता में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था को लेकर फतेहगढ़ में समीक्षा बैठक की गई. मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, 2017 से पहले नीब करौरी बाबा के जीवन और विरासत से जुड़े स्थलों की पर्यटन क्षमता पर आपेक्षिक ध्यान नहीं दिया गया था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अब उनकी विरासत को संरक्षित करने और व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है.
उन्होंने कहा, पर्यटन परियोजनाओं को बेहतर सुविधाओं विशेष रूप से तैयार पर्यटन अनुभवों के माध्यम से बाबा की विरासत को जीवंत रखने के साथ देश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के नए अवसर भी तैयार किया जा रहे हैं.
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय बद्धता एवं पारदर्शी ढंग से पहुंचाया जाए. विकास कार्यों में गुणवत्ता एवं समय बताता का विशेष ध्यान रखा जाए निर्माण दिन परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करा कर उनका लाभ आम जन को उपलब्ध कराया जाए.
उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के निरंतर सेवा संकल्प की जनकल्याणकारी उपलब्धियां को जनता तक पहुंचाएं. प्रत्येक नागरिक को विकसित भारत 2047 के सामूहिक राष्ट्र संकल्प से जोड़ने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 के मध्य आयोजित सेवा संकल्प अभियान में अधिक से अधिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित की जाए. विकास कार्यों की प्रगति में प्रदेश के शीर्ष 10 जनपदों की सूची में जनपद फर्रुखाबाद का नाम सम्मिलित होने पर जिला प्रशासन के अधिकारियों की प्रशंसा की.
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