ETV Bharat / state

सदन के रिकॉर्ड से हटाई जाएगी राजस्व मंत्री की बातें, विपक्ष ने कहा- माफी मांगे जगत सिंह नेगी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'प्रश्नकाल शुरू होते ही विभिन्न विषय उठाना शुरू किया जा रहा है. जगत सिंह नेगी के बोलने पर बाहर चले जाते हैं, जबकि उनके बोलने पर आपत्ति जताई है. तिरंगे के लिए दो-दो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व राजीव गांधी ने बलिदान दिया है. ऐसे में तिरंगे का अपमान कभी नहीं किया गया. व्यक्तिगत की गई टिपण्णी को भी हटाया जाना चाहिए, साथ ही अन्य विषय से हटी बात को भी सामंजस्य से सुलझाया जाए. सदन की कार्यवाही सहमति से चलाया जाएगा'.

कांगड़ा: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र से राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा विषय से हटकर की गई बातों को रिकॉर्ड से हटाया जाएगा. अब सदन में धरना-प्रदर्शन करने से पहले विधानसभा को सूचित कर अनुमति प्रदान की जाएगी, जिससे कानून व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहेगी.

इससे पहले विपक्ष के हंगामे के बाद सुबह 11:26 बजे में स्थगित कार्यवाही को 11 बजकर 50 मिनट पर शुरू किया गया. इस दौरान विपक्ष के विधायक कोई भी सदस्य सदन में मौजूद नहीं रहे. वहीं, शून्यकाल शुरू होने से पहले ही फिर से विपक्ष की ओर से अपनी बात कहने की अपील की गई. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर प्रश्नकाल के बाद सभी विपक्ष के विधायकों के साथ सदन में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों को लेकर स्थगन प्रस्ताव रखा था. राजस्व मंत्री की ओर से विषय से हटकर अपनी बात कही गई.

जयराम ठाकुर ने कहा, 'राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक (आरएसएस) के लिए अपशब्द कहे हैं. ऐसे शब्दों को रिकॉर्ड में नहीं होना चाहिए. जिस राज्य का उदाहरण दिया गया है, वंहा झूठे मामले भी दर्ज किए जाते हैं. ऐसे में किस आधार पर विवादित विषय को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की कोशिश की. एक मंत्री सभी व्यवस्था को तहस-नहस कर रहे हैं'.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राजस्व मंत्री की ओर से की गई बातों को रिकॉर्ड से हटाया जाए. साथ ही उन्होंने मंत्री से माफी मांगने की भी बात कही. जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व कर्मियों के पक्ष में धरना दिया, तो सत्तापक्ष के विधायक राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में उसी स्थान में पहुंच गए, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है.

संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, 'दोनों तरफ से विषय के अलावा कई बातें की गई हैं. दोनों एक-दूसरे के संगठन पर बातें करते हैं'.

विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा, राजस्व मंत्री की ओर से कही गई बातों की घोर निंदा करते हैं. सदन से जगत सिंह नेगी द्वारा कहे गए गलत शब्दों को हटाया जाए और उनको माफी मांगने चाहिए'.

ये भी पढ़ें: सीएम सुक्खू ने बताया कब होंगे पंचायत चुनाव? विपक्ष द्वारा जगत नेगी का बायकाट करने पर जयराम को घेरा