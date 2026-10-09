'धरती पर बोझ हैं इस किस्म के लोग', कंगना रनौत पर भड़के मंत्री जगत सिंह नेगी, इस्तीफा देने की दी सलाह
भाजपा सांसद कंगना रनौत ने बीते दिनों राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर हिमाचल सरकार पर निशाना साधा था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 4:45 PM IST
कांगड़ा: भाजपा सांसद कंगना रनौत के राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गरमा गई है. कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कंगना पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश उन पर बोझ है, तो उन्हें मंडी से सांसद बने रहने का क्या औचित्य है. उन्होंने कहा कि धरती पर बोझ तो कंगना रनौत जैसे लोग हैं. नेगी ने कंगना को सांसद पद से इस्तीफा देने की सलाह देते हुए कहा कि मंडी के लोग अब अपने फैसले पर पछता रहे हैं.
मंत्री जगत नेगी ने कहा कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जाती, जो देश की संसद में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को इस उम्मीद के साथ चुना है कि वे संसद में प्रदेश के हितों की आवाज उठाएंगे. नेगी ने आरोप लगाया कि इस तरह की टिप्पणियां प्रदेश की जनता की भावनाओं को आहत करती हैं. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के दौरान हिमाचल के लोग केंद्र सरकार से सहयोग की उम्मीद कर रहे थे. ऐसे समय में प्रदेश को बोझ बताने वाला बयान दुर्भाग्यपूर्ण है.
कंगना ने सरकार पर लगाया था कर्ज बढ़ाने का आरोप
दरअसल, भाजपा सांसद कंगना रनौत ने बीते दिनों कुल्लू के ढालपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि राज्य आर्थिक रूप से केंद्र सरकार पर निर्भर होता जा रहा है और प्रदेश पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है. कंगना ने प्राकृतिक आपदाओं के बीच राज्य की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए आरोप लगाया था कि सरकार विकास कार्यों पर ध्यान देने के बजाय कर्ज का बोझ बढ़ा रही है. इसी बयान पर जगत सिंह नेगी ने नाराजगी जताई है.
'वीरभद्र सिंह को किसी पोस्टर की जरूरत नहीं'
रोहड़ू में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पोस्टर नहीं लगाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर भी जगत सिंह नेगी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह को किसी पोस्टर की जरूरत नहीं है. उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं. नेगी ने कहा कि किसी नेता के योगदान को पोस्टर या तस्वीर से नहीं आंका जा सकता.
डॉ. वाईएस परमार के योगदान का भी किया जिक्र
जगत सिंह नेगी ने हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉ. वाईएस परमार के योगदान का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि डॉ. परमार की दूरदर्शी सोच और प्रयासों ने हिमाचल को अलग पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वहीं, वीरभद्र सिंह ने भी अपने लंबे कार्यकाल में प्रदेश के विकास को गति दी. नेगी के अनुसार, दोनों नेताओं का हिमाचल के निर्माण और विकास में अहम योगदान रहा है. उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह से जुड़े पोस्टर विवाद को राजनीतिक रंग देने के बजाय उनके योगदान को याद किया जाना चाहिए.
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