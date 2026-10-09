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'धरती पर बोझ हैं इस किस्म के लोग', कंगना रनौत पर भड़के मंत्री जगत सिंह नेगी, इस्तीफा देने की दी सलाह

मंत्री जगत सिंह नेगी ( ETV BHARAT )

कांगड़ा: भाजपा सांसद कंगना रनौत के राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गरमा गई है. कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कंगना पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश उन पर बोझ है, तो उन्हें मंडी से सांसद बने रहने का क्या औचित्य है. उन्होंने कहा कि धरती पर बोझ तो कंगना रनौत जैसे लोग हैं. नेगी ने कंगना को सांसद पद से इस्तीफा देने की सलाह देते हुए कहा कि मंडी के लोग अब अपने फैसले पर पछता रहे हैं.

मंत्री जगत नेगी ने कहा कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जाती, जो देश की संसद में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को इस उम्मीद के साथ चुना है कि वे संसद में प्रदेश के हितों की आवाज उठाएंगे. नेगी ने आरोप लगाया कि इस तरह की टिप्पणियां प्रदेश की जनता की भावनाओं को आहत करती हैं. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के दौरान हिमाचल के लोग केंद्र सरकार से सहयोग की उम्मीद कर रहे थे. ऐसे समय में प्रदेश को बोझ बताने वाला बयान दुर्भाग्यपूर्ण है.