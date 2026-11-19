'मैंने किसी का कत्ल किया क्या, माफी क्यों मांगू, जो सच था वही कहा', ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान पर बोले मंत्री जगत सिंह नेगी
मंत्री जगत नेगी ने कहा कि भाजपा उनकी आवाज दबाना चाहती है, लेकिन वह सच्चाई कहने से पीछे नहीं हटेंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 5:48 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है. भारतीय सेना के अपमान का आरोप लगाते हुए भाजपा उनसे माफी मांगने की मांग कर रही है. हालांकि, मंत्री ने विपक्ष की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब उन्होंने सेना के खिलाफ कोई टिप्पणी ही नहीं की तो माफी किस बात की मांगें. जगत सिंह नेगी ने कहा, "मैंने किसी का कत्ल किया है क्या, जो माफी मांगूं. मैंने जो सच था, वही कहा है." उन्होंने भाजपा पर भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सेना के नाम का सहारा लेने का आरोप भी लगाया.
विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जगत सिंह नेगी ने कहा कि नियम-67 के तहत पिछले दो दिनों से सदन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी. इस दौरान विपक्ष सरकार पर लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया. उन्होंने कहा कि न तो नेता प्रतिपक्ष और न ही चर्चा में शामिल भाजपा विधायक किसी मंत्री, विधायक या अधिकारी के खिलाफ प्रमाण दे सके. नेगी ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने सदन में तथ्यों के साथ अपनी बात रखी तो भाजपा ने मुद्दे को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश शुरू कर दी. विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब देने के बजाय ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान को मुद्दा बना रहा है.
'विपक्ष ने विधानसभा में क्यों नहीं किया विरोध'
सेना के अपमान के आरोपों पर सफाई देते हुए राजस्व मंत्री ने विधानसभा में दिए अपने वक्तव्य की प्रति भी सामने रखी. उन्होंने कहा कि सदन में उन्होंने भ्रष्टाचार के अलग-अलग स्वरूपों, जैसे आर्थिक, बौद्धिक और वैचारिक भ्रष्टाचार का जिक्र किया था. इसी चर्चा के दौरान उन्होंने राफेल सौदे और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा कि विधानसभा की पूरी कार्यवाही रिकॉर्ड होती है और उनके बयान को रिकॉर्ड से जांचा जा सकता है. यदि उन्होंने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की होती तो विपक्ष उसी समय विरोध करता. उनके अनुसार, अब इस बयान को लेकर किया जा रहा विरोध राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है.
'जवानों के प्रति हमेशा रहेगा सम्मान'
जगत सिंह नेगी ने कहा कि भारतीय सेना के जवानों के प्रति उनके मन में हमेशा सम्मान रहा है. देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए सैनिकों ने चीन और पाकिस्तान के साथ युद्धों में अद्वितीय बलिदान दिया है. उन्होंने गलवान घाटी की घटना का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए. नेगी ने कहा कि वहां बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 जवान शहीद हुए थे. उन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान ताबूत और बर्फ में इस्तेमाल होने वाले जूतों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार का मामला भी उठाया. मंत्री ने कहा कि सेना के जवानों के बलिदान पर सवाल उठाने के बजाय केंद्र सरकार की नीतियों और फैसलों पर चर्चा होनी चाहिए.
'कोई अपराध किया है जो माफी मांगू'
विपक्ष की ओर से माफी मांगने की मांग पर नेगी ने कहा कि उन्होंने न तो कोई अपराध किया है और न ही किसी की मानहानि की है. उन्होंने कहा कि संविधान प्रत्येक विधायक को सदन में बिना किसी दबाव के अपनी बात रखने का अधिकार देता है. भाजपा उनकी आवाज दबाना चाहती है, लेकिन वह सच्चाई कहने से पीछे नहीं हटेंगे. राजस्व मंत्री ने चीन के साथ सीमा विवाद का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन की गतिविधियों को लेकर केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए. नेगी ने भाजपा नेताओं से नारेबाजी करने के बजाय सीमा से जुड़े सवालों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगने की बात कही.
राफेल और ऑपरेशन सिंदूर पर क्या बोले थे जगत नेगी?
दरअसल, बुधवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नियम-67 के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी. इसी दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने राफेल विमान सौदे और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था. भाजपा की ओर से साझा किए गए वीडियो में मंत्री कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि- "700 करोड़ रुपये का राफेल विमान 2300 करोड़ रुपये में खरीदा गया. क्या वह कोई चांदी और सोने का जेट था, जिसकी कीमत इतनी अधिक थी." इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए नेगी ने कहा- "और क्या उस राफेल ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए. आप बताओ तो सही कहां छुड़ाए. अपने छक्के उल्टे छूट गए." मंत्री के इसी बयान पर भाजपा ने आपत्ति जताई है. पार्टी ने इसे भारतीय सेना का अपमान बताते हुए जगत सिंह नेगी से माफी मांगने की मांग की है. वहीं, नेगी ने आरोपों को खारिज करते हुए माफी मांगने से इनकार कर दिया है.
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