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'मैंने किसी का कत्ल किया क्या, माफी क्यों मांगू, जो सच था वही कहा', ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान पर बोले मंत्री जगत सिंह नेगी

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ( ETV BHARAT )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है. भारतीय सेना के अपमान का आरोप लगाते हुए भाजपा उनसे माफी मांगने की मांग कर रही है. हालांकि, मंत्री ने विपक्ष की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब उन्होंने सेना के खिलाफ कोई टिप्पणी ही नहीं की तो माफी किस बात की मांगें. जगत सिंह नेगी ने कहा, "मैंने किसी का कत्ल किया है क्या, जो माफी मांगूं. मैंने जो सच था, वही कहा है." उन्होंने भाजपा पर भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सेना के नाम का सहारा लेने का आरोप भी लगाया.

विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जगत सिंह नेगी ने कहा कि नियम-67 के तहत पिछले दो दिनों से सदन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी. इस दौरान विपक्ष सरकार पर लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया. उन्होंने कहा कि न तो नेता प्रतिपक्ष और न ही चर्चा में शामिल भाजपा विधायक किसी मंत्री, विधायक या अधिकारी के खिलाफ प्रमाण दे सके. नेगी ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने सदन में तथ्यों के साथ अपनी बात रखी तो भाजपा ने मुद्दे को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश शुरू कर दी. विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब देने के बजाय ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान को मुद्दा बना रहा है.