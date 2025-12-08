ETV Bharat / state

15 साल बाद हुई कोल बांध विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर बैठक, लंबित समस्याओं के समाधान पर मंथन

बिलासपुर में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कोल डैम विस्थापितों के पुनर्वास एवं परामर्श समिति की बैठक की.

कोल डैम विस्थापित पुनर्वास एवं परामर्श समिति बैठक
कोल डैम विस्थापित पुनर्वास एवं परामर्श समिति बैठक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 7:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: 15 साल बाद आज बिलासपुर में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कोल डैम विस्थापित पुनर्वास एवं परामर्श समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई. उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर के बचत भवन में यह बैठक आयोजित की गई. इस मीटिंग में विधायक अर्की संजय अवस्थी, विधायक सदर बिलासपुर त्रिलोक जम्वाल, मंडल आयुक्त मंडी राज कृष्ण परुथी और बिलासपुर, शिमला और सोलन जिलों के उपायुक्त उपस्थित रहें. जबकि मंडी उपायुक्त वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए.

15 साल बाद हुई कोल बांध विस्थापित पुनर्वास को लेकर बैठक

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, 'लगभग 15 वर्षों के अंतराल के बाद कोल बांध विस्थापितों के पुनर्वास के लिए बैठक आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य लंबित समस्याओं का व्यापक समाधान करना है. हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं के कारण जो भी परिवार विस्थापित हुए हैं, उनके पुनर्वास और अधिकारों की सुरक्षा के प्रति प्रदेश सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. विस्थापितों का आखिरी व्यक्ति भी पुनर्वास और सभी सुविधाओं का हकदार है और यह हक उसे हर हाल में मिलेगा'.

राजस्व मंत्री ने बैठक में कोल बांध विस्थापितों के पुनर्वास संबंधी समस्याओं को लेकर बिलासपुर और मंडी जिलों के उपायुक्तों को एसडीम बिलासपुर सदर और एसडीम सुंदर नगर की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि यह कमेटी एक माह के भीतर जमीनी तथ्य, वीडियोग्राफी और सबूतों सहित सरकार के समक्ष विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें. उन्होंने यह भी कहा कि यह जांच औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाएगी.

बैठक में तातापानी से सुन्नी तक कोल डैम में बढ़ रही सिल्ट और बरसातों में जलस्तर बढ़ने से आसपास क्षेत्रों में संभावित जलभराव की गंभीर समस्या पर विस्तृत चर्चा की गई. इस मुद्दे पर मंत्री ने एनटीपीसी के अधिकारियों को इस समस्या का स्थाई समाधान करने के निर्देश दिए. उन्होंने तत्काल सभी संबंधित उपायुक्तों को डैम सेफ्टी एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एनटीपीसी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.

बैठक में गैर सरकारी सदस्यों ने विस्थापित परिवारों के सदस्यों को रोजगार में प्राथमिकता न मिलने के मुद्दे पर भी गहरी आपत्ति जताई. इस पर मंत्री ने निर्देश दिया कि बांध निर्माण से अब तक कितने विस्थापितों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया? इसकी विस्तृत सूची तैयार की जाए. ताकि आगामी बैठक में इस पर निर्णय लिया जा सके. मंत्री ने एनटीपीसी को यह भी निर्देश दिया कि लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड और सीएसआर फंड का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए.

मंत्री ने स्पष्ट कहा कि अब कोई भी योजना इन प्रभावित क्षेत्रों में बिना स्थानीय लोगों, पंचायत प्रतिनिधियों और प्रशासन की संयुक्त बैठक के बिना स्वीकृत नहीं होगी. उन्होंने युवाओं के लिए खेल मैदान, कौशल विकास, स्टार्टअप प्रोत्साहन और स्थानीय आजीविका मॉडल विकसित करने पर भी जोर दिया. उन्होंने उपायुक्तों को प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय क्षेत्र विकास समिति की बैठक समय-समय पर आयोजित करने के निर्देश दिए.

बैठक में गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा उठाए गए विस्थापित कॉलोनियों में घरों के मालिकाना हक न मिलने के मुद्दे पर मंत्री ने राजस्व विभाग को तत्काल स्थाई समाधान निकालने के निर्देश दिए, ताकि विस्थापितों को उनके पूर्ण अधिकार प्राप्त हो सके. बैठक के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों ने एनटीपीसी द्वारा बसाई गई कॉलोनियों में पानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, प्लॉट आवंटन सहित कई मूलभूत सुविधाओं के अभाव और अव्यवस्था के मुद्दे उठाए. इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए.

विधायक अर्की संजय अवस्थी और विधायक सदर त्रिलोक जम्वाल ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में विस्थापित परिवारों की समस्याओं को उठाया और कोल डैम प्रबंधन व विभागीय अधिकारियों से उचित कदम उठाने को कहा, ताकि समस्याओं का स्थाई समाधान हो सके. बैठक में एनटीपीसी के अधिकारी विभिन्न विभागों के अधिकारी और गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित रहे.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में लाखों पेंशनरों को बड़ी राहत, इतने दिनों में हो जाएगा सभी मेडिकल बिलों का भुगतान

TAGGED:

KOL DAM DISPLACED REHABILITATION
JAGAT SINGH NEGI MEETING
JAGAT NEGI ON DAM REHABILITATION
कोल डैम विस्थापित पुनर्वास
KOL DAM REHABILITATION MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.