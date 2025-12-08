ETV Bharat / state

15 साल बाद हुई कोल बांध विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर बैठक, लंबित समस्याओं के समाधान पर मंथन

कोल डैम विस्थापित पुनर्वास एवं परामर्श समिति बैठक ( ETV Bharat )

बिलासपुर: 15 साल बाद आज बिलासपुर में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कोल डैम विस्थापित पुनर्वास एवं परामर्श समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई. उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर के बचत भवन में यह बैठक आयोजित की गई. इस मीटिंग में विधायक अर्की संजय अवस्थी, विधायक सदर बिलासपुर त्रिलोक जम्वाल, मंडल आयुक्त मंडी राज कृष्ण परुथी और बिलासपुर, शिमला और सोलन जिलों के उपायुक्त उपस्थित रहें. जबकि मंडी उपायुक्त वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए. 15 साल बाद हुई कोल बांध विस्थापित पुनर्वास को लेकर बैठक राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, 'लगभग 15 वर्षों के अंतराल के बाद कोल बांध विस्थापितों के पुनर्वास के लिए बैठक आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य लंबित समस्याओं का व्यापक समाधान करना है. हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं के कारण जो भी परिवार विस्थापित हुए हैं, उनके पुनर्वास और अधिकारों की सुरक्षा के प्रति प्रदेश सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. विस्थापितों का आखिरी व्यक्ति भी पुनर्वास और सभी सुविधाओं का हकदार है और यह हक उसे हर हाल में मिलेगा'. राजस्व मंत्री ने बैठक में कोल बांध विस्थापितों के पुनर्वास संबंधी समस्याओं को लेकर बिलासपुर और मंडी जिलों के उपायुक्तों को एसडीम बिलासपुर सदर और एसडीम सुंदर नगर की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि यह कमेटी एक माह के भीतर जमीनी तथ्य, वीडियोग्राफी और सबूतों सहित सरकार के समक्ष विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें. उन्होंने यह भी कहा कि यह जांच औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाएगी. बैठक में तातापानी से सुन्नी तक कोल डैम में बढ़ रही सिल्ट और बरसातों में जलस्तर बढ़ने से आसपास क्षेत्रों में संभावित जलभराव की गंभीर समस्या पर विस्तृत चर्चा की गई. इस मुद्दे पर मंत्री ने एनटीपीसी के अधिकारियों को इस समस्या का स्थाई समाधान करने के निर्देश दिए. उन्होंने तत्काल सभी संबंधित उपायुक्तों को डैम सेफ्टी एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एनटीपीसी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.