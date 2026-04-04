'ट्रंप की गुलामी..', ये क्या बोल गए मंत्री जगत नेगी, LPG संकट पर केंद्र सरकार को घेरा
नेगी ने कहा कि केंद्र की सरकार ने ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 7:52 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र के बाद सियासत एक बार फिर गरमा गई है। पेट्रोल-डीजल और LPG की स्थिति को लेकर राज्य के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए विदेश नीति को विफल बताया और अंतरराष्ट्रीय हालात के लिए भी केंद्र को जिम्मेदार ठहराया. मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि आज दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है, तो उसका असर पूरे विश्व पर पड़ता है. खाड़ी देशों में चल रहे तनाव के कारण पेट्रोलियम पदार्थों और LPG की स्थिति प्रभावित हुई है. उन्होंने कहा कि देश इस समय एक मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ है और इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है.
'ट्रंप की गुलामी का नतीजा'
नेगी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा, "भारत ऐसे में ऐसी जगह में फंस गया है कि केंद्र की सरकार ने ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए हैं. केंद्र सरकार की विदेश नीति फेल हो चुकी है और केंद्र के ट्रंप की गुलामी करने के कारण देश को सारा नतीजा भुगतना पड़ रहा है." उनका यह बयान अब राजनीतिक विवाद को और हवा दे सकता है.
मंत्री ने अपने बयान में अमेरिका की स्थिति पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, "अमेरिका के भी हालत ठीक नहीं हैं. युद्ध के दौरान उनके जनरल के साथ-साथ सेना के कई उच्च अधिकारी बदले गए, इससे स्पष्ट होता है कि अमेरिका के हाथ से यह युद्ध निकल गया है."
भाजपा पर साधा निशाना
जगत सिंह नेगी ने हिमाचल प्रदेश भाजपा पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि लंबे बजट सत्र के दौरान भाजपा कोई ठोस मुद्दा नहीं उठा पाई. न कानून व्यवस्था और न ही भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर विपक्ष प्रभावी भूमिका निभा सका. उनके मुताबिक, भाजपा अब हताशा में जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है.
एंट्री टैक्स पर दी सफाई
एंट्री टैक्स के मुद्दे पर भी मंत्री ने विपक्ष को घेरा. उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस मुद्दे को गलत तरीके से पेश कर प्रदेश की छवि खराब करने की कोशिश की. नेगी के अनुसार, छोटे वाहनों पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया था, जबकि बड़े वाहनों पर भी केवल मामूली बढ़ोतरी की गई थी, जिसे अनावश्यक रूप से बड़ा मुद्दा बनाया गया.
मंत्री के इस तीखे बयान के बाद हिमाचल की राजनीति में विवाद बढ़ने के आसार हैं. आने वाले समय में भाजपा की ओर से इस पर प्रतिक्रिया आ सकती है, जिससे सियासी माहौल और गर्म हो सकता है.
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