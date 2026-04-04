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'ट्रंप की गुलामी..', ये क्या बोल गए मंत्री जगत नेगी, LPG संकट पर केंद्र सरकार को घेरा

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र के बाद सियासत एक बार फिर गरमा गई है। पेट्रोल-डीजल और LPG की स्थिति को लेकर राज्य के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए विदेश नीति को विफल बताया और अंतरराष्ट्रीय हालात के लिए भी केंद्र को जिम्मेदार ठहराया. मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि आज दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है, तो उसका असर पूरे विश्व पर पड़ता है. खाड़ी देशों में चल रहे तनाव के कारण पेट्रोलियम पदार्थों और LPG की स्थिति प्रभावित हुई है. उन्होंने कहा कि देश इस समय एक मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ है और इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है.

'ट्रंप की गुलामी का नतीजा'

नेगी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा, "भारत ऐसे में ऐसी जगह में फंस गया है कि केंद्र की सरकार ने ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए हैं. केंद्र सरकार की विदेश नीति फेल हो चुकी है और केंद्र के ट्रंप की गुलामी करने के कारण देश को सारा नतीजा भुगतना पड़ रहा है." उनका यह बयान अब राजनीतिक विवाद को और हवा दे सकता है.

मंत्री ने अपने बयान में अमेरिका की स्थिति पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, "अमेरिका के भी हालत ठीक नहीं हैं. युद्ध के दौरान उनके जनरल के साथ-साथ सेना के कई उच्च अधिकारी बदले गए, इससे स्पष्ट होता है कि अमेरिका के हाथ से यह युद्ध निकल गया है."