अफसरशाही विवाद में घिरे विक्रमादित्य सिंह को मंत्री जगत नेगी की नसीहत, बोले- सही प्लेटफॉर्म पर रखें अपनी बात
मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सार्वजनिक रूप से ऐसी बयानबाजी करना ठीक नहीं है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 16, 2026 at 8:01 PM IST
सोलन: हिमाचल प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा यूपी और बिहार से आए आईएएस व आईपीएस अधिकारियों को लेकर की गई टिप्पणी ने प्रदेश की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है. जहां शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह को एक काबिल मंत्री बताया है, वहीं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने उनके बयान को अनुचित बताते हुए संयम और मर्यादा में रहने की सलाह दी है. जगत नेगी ने साफ कहा कि सरकार में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को सार्वजनिक मंचों पर बयानबाजी करने के बजाय तय और सही प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखनी चाहिए.
'सार्वजनिक बयानबाजी ठीक नहीं'
शुक्रवार को सोलन जिले के नौणी स्थित डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पहुंचे बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जिस तरह से सार्वजनिक रूप से बयानबाजी हो रही है, वह ठीक नहीं है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग ऐसे पदों पर हैं, जहां वे फैसले ले सकते हैं, उन्हें मीडिया या सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. नेगी ने कहा कि सरकार में जिन लोगों को दायित्व सौंपा गया है, उनके लिए अपनी बात रखने का एक तय प्लेटफॉर्म होता है. उन्होंने कहा कि अगर किसी को किसी मुद्दे पर आपत्ति है या सुधार की जरूरत महसूस होती है, तो उसे कैबिनेट या आंतरिक मंचों पर उठाया जाना चाहिए. सार्वजनिक मंचों पर बयान देने से भ्रम की स्थिति पैदा होती है और प्रशासनिक व्यवस्था पर असर पड़ता है.
कैबिनेट में होनी चाहिए ऐसे मुद्दों पर चर्चा
बागवानी मंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों पर कैबिनेट बैठक में चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार के भीतर संवाद के पर्याप्त माध्यम हैं और उन्हीं का उपयोग किया जाना चाहिए. जगत नेगी ने संकेत दिया कि सार्वजनिक बयानबाजी से न तो समस्या का समाधान होता है और न ही यह सरकार की छवि के लिए ठीक है.
इस टिप्पणी से शुरू हुआ था विवाद
दरअसल, 12 जनवरी को पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कुछ बाहरी राज्यों से आए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर सवाल उठाए थे. उन्होंने लिखा था कि कुछ यूपी-बिहार के अधिकारी हिमाचल में “हिमाचलियत” की अनदेखी कर रहे हैं और उन्हें यहां की संवेदनशीलता को समझने की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के संसाधन हिमाचल के लोगों के हैं और किसी भी तरह की बंदरबांट बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस बयान के बाद विवाद ने तूल पकड़ लिया.
IAS-IPS एसोसिएशन के विरोध से बढ़ा मामला
विक्रमादित्य सिंह की टिप्पणी के बाद आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन ने उनके बयान का कड़ा विरोध दर्ज कराया. एसोसिएशन ने इसे अधिकारियों की गरिमा के खिलाफ बताया और कहा कि इस तरह के सार्वजनिक बयान प्रशासनिक कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं. इसके बाद यह मामला केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि प्रशासनिक विवाद का रूप लेने लगा, जिससे प्रदेश सरकार भी असहज स्थिति में नजर आई.
विक्रमादित्य बोले- मैं अपनी बात पर कायम
दूसरी ओर, विक्रमादित्य सिंह ने साफ कहा है कि वह अपने बयान पर कायम हैं. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी अधिकारी या संस्था का अपमान करना नहीं था, बल्कि प्रदेश के हितों की रक्षा करना है. उन्होंने कहा कि यदि कहीं सेवा भावना से समझौता होता दिखे, तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आवाज उठाना उनका कर्तव्य है.
ये भी पढ़ें: 'PWD मिनिस्टर के डाउट्स क्लीयर करें सीएम', विक्रमादित्य के बयान पर शिक्षा मंत्री ने दिया ये रिएक्शन