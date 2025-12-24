ETV Bharat / state

अलग अंदाज में नजर आए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, धनबाद सदर अस्पताल के ओपीडी में मरीजों का खुद किया इलाज

धनबाद सदर अस्पताल के ओपीडी में मरीज का इलाज करते स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: चाईबासा सदर अस्पताल में मासूम की मौत के बाद पिता द्वारा थैले में शव ले जाने के मामला हो या फिर हजारीबाग में टॉर्च की रोशनी में महिला के बंध्याकरण का मामला ऐसे मामलों को लेकर झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार की किरकिरी हो रही है. ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी खुद अस्पताल में मरीजों का इलाज करने में जुटे हैं.

ओपीडी में मंत्री ने मरीजों का किया इलाज

बुधवार को मंत्री इरफान अंसारी ने धनबाद सदर अस्पताल पहुंचकर ओपीडी में मरीजों का खुद इलाज किया. इस मौके पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इलाज या स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही या फिर जो कमियां हैं उसे जल्द दूर की जाएगी. आज से इसकी शुरुआत धनबाद सदर अस्पताल से की गई है. मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी अस्पतालों के ओपीडी में वह बैठेंगे. साथ ही दिन में ही नहीं, बल्कि रात में भी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करना है.

बयान देते स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

धनबाद सदर अस्पताल का किया निरीक्षण

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने धनबाद सदर अस्पताल निरीक्षण भी किया. साथ ही स्वास्थ्य मंत्री खुद ओपीडी में बैठ गए. मंत्री ने मरीजों का खुद इलाज किया. मरीज भी मंत्री को इस अंदाज में देखकर उत्साहित नजर आए. मरीजों ने अपनी समस्या स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष रखी. मंत्री ने मरीजों का इलाज किया.