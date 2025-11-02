नालंदा में मंत्री इरफान अंसारी का बीजेपी पर बड़ा हमला, बयान पर भाजपा से मिला करारा जवाब!
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बिहार की एनडीए सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है. वहीं भाजपा ने मंत्री के बयान पर करारा पलटवार किया.
Published : November 2, 2025 at 7:38 PM IST
रांची: अपने बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में बने रहने वाले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक बार फिर अपने बयानों की वजह से भाजपा के निशाने पर हैं.
चुनावी दौरे पर बिहार के नालंदा जिला में उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही डबल इंजन की सरकार को "राक्षसों का राज" करार दिया था.
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान के बाद भाजपा की झारखंड प्रदेश इकाई की प्रवक्ता ने कहा कि समाचार में बने रहने के लिए इरफान अंसारी इस तरह के उटपटांग बयान देते रहते हैं.
स्वास्थ्य विभाग में राक्षसों का राज-राफिया नाज
राफिया नाज ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को अपना पूरा ध्यान राज्य की बेपटरी स्वास्थ्य व्यवस्था पर देना चाहिए जहां मासूम बच्चों को HIV पॉजिटिव खून चढ़ा दिया जाता है, अस्पताल में दवा नहीं है, लोगों की स्वास्थ्य की बुनियादी जरूरत को भी सरकारी अस्पताल पूरा नहीं कर पा रहा है. राफिया नाज ने कहा कि वास्तव में तो राक्षस डॉ. इरफान अंसारी का स्वास्थ्य विभाग बन गया है, जो मासूम बच्चों तक को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाकर उनकी जान लेने पर तुला है.
'बिहार में जंगलराज भाजपा की परिकल्पना'
अपने चुनावी दौरे के दौरान बिहार के नालंदा में इरफान अंसारी ने कहा था कि ये लोग कहते थे कि बिहार में जंगल राज है, लेकिन उनका मानना है कि बिहार में कोई जंगलराज नहीं था. यह भाजपा की बनाई परिकल्पना भर थी, लेकिन आज तो उससे बदतर राक्षसों का राज बिहार में है. उन्होंने कहा कि अगर हमसब मिलकर इस राक्षस राज को समाप्त नहीं किया तो आनेवाली हमारी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी. डॉ इरफान अंसारी इतना पर ही नहीं रुके थे. उन्होंने आगे कहा था कि उद्योगपतियों के पैसे से भाजपा के नेता घूम रहे हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक के नेताओं के पास जनता का समर्थन है.
'सीएम नीतीश को भाजपा ने बौना बनाया'
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और जामताड़ा से विधायक डॉ. इरफान अंसारी ने कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा ने बौना बना दिया है. अब उनको भाषण भी नहीं दिया जाता है.
