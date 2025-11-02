ETV Bharat / state

नालंदा में मंत्री इरफान अंसारी का बीजेपी पर बड़ा हमला, बयान पर भाजपा से मिला करारा जवाब!

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बिहार की एनडीए सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है. वहीं भाजपा ने मंत्री के बयान पर करारा पलटवार किया.

Minister Irfan Statement In Bihar
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 2, 2025 at 7:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: अपने बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में बने रहने वाले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक बार फिर अपने बयानों की वजह से भाजपा के निशाने पर हैं.

चुनावी दौरे पर बिहार के नालंदा जिला में उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही डबल इंजन की सरकार को "राक्षसों का राज" करार दिया था.

बिहार के नालंदा में बयान देते झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान के बाद भाजपा की झारखंड प्रदेश इकाई की प्रवक्ता ने कहा कि समाचार में बने रहने के लिए इरफान अंसारी इस तरह के उटपटांग बयान देते रहते हैं.

स्वास्थ्य विभाग में राक्षसों का राज-राफिया नाज

राफिया नाज ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को अपना पूरा ध्यान राज्य की बेपटरी स्वास्थ्य व्यवस्था पर देना चाहिए जहां मासूम बच्चों को HIV पॉजिटिव खून चढ़ा दिया जाता है, अस्पताल में दवा नहीं है, लोगों की स्वास्थ्य की बुनियादी जरूरत को भी सरकारी अस्पताल पूरा नहीं कर पा रहा है. राफिया नाज ने कहा कि वास्तव में तो राक्षस डॉ. इरफान अंसारी का स्वास्थ्य विभाग बन गया है, जो मासूम बच्चों तक को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाकर उनकी जान लेने पर तुला है.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर पलटवार करतीं झारखंड भाजपा की प्रवक्ता राफिया नाज. (वीडियो-ईटीवी भारत)

'बिहार में जंगलराज भाजपा की परिकल्पना'

अपने चुनावी दौरे के दौरान बिहार के नालंदा में इरफान अंसारी ने कहा था कि ये लोग कहते थे कि बिहार में जंगल राज है, लेकिन उनका मानना है कि बिहार में कोई जंगलराज नहीं था. यह भाजपा की बनाई परिकल्पना भर थी, लेकिन आज तो उससे बदतर राक्षसों का राज बिहार में है. उन्होंने कहा कि अगर हमसब मिलकर इस राक्षस राज को समाप्त नहीं किया तो आनेवाली हमारी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी. डॉ इरफान अंसारी इतना पर ही नहीं रुके थे. उन्होंने आगे कहा था कि उद्योगपतियों के पैसे से भाजपा के नेता घूम रहे हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक के नेताओं के पास जनता का समर्थन है.

'सीएम नीतीश को भाजपा ने बौना बनाया'

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और जामताड़ा से विधायक डॉ. इरफान अंसारी ने कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा ने बौना बना दिया है. अब उनको भाषण भी नहीं दिया जाता है.

ये भी पढ़ें-

बिहार की नीतीश सरकार पर झारखंड के मंत्री का बयान, कह दी ये बड़ी बात!

जामताड़ा में मंत्री इरफान अंसारी का बयान, कहा-बिहार विधानसभा चुनाव में आएंगे चौंकाने वाले परिणाम

सीपीएम ने घाटशिला उपचुनाव में झामुमो को समर्थन देने की घोषणा की, वृंदा करात ने बिहार चुनाव और SIR पर दिया बयान

TAGGED:

IRFAN ANSARI TARGETED NDA
MINISTER IRFAN STATEMENT IN BIHAR
BJP ON MINISTER IRFAN STATEMENT
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी
MINISTER IRFAN ANSARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.