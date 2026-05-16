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कांग्रेस करेगी महिलाओं के मंगलसूत्र की सुरक्षा, मंत्री इरफान अंसारी ने साधा भाजपा पर निशाना

जामताड़ा: पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और जनता को धोखा देने का आरोप लगाया.

इस मौके पर मंत्री इरफान अंसारी ने भी केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने बीजेपी पर हिंदू-मुस्लिम की लड़ाई लड़ाने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करती है.

मंत्री इरफान अंसारी का बयान (Etv Bharat)

इरफान अंसारी ने कहा कि देश की जनता महंगाई से परेशान है. पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से जनता परेशान है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश घूम रहे हैं. इरफान अंसारी ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने धर्म के नाम पर छह राज्यों में चुनाव जीता और अब प्रधानमंत्री मोदी विदेश घूम रहे हैं. छह राज्यों में सरकार बनाने के बाद भाजपा ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं.