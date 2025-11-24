ETV Bharat / state

SIR को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का विवादित बयान, बोले- BLO आए तो घर में बंद कर दें

मंत्री इरफान अंसारी ने SIR को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है.

JHARKHAND HEALTH MINISTER
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 24, 2025 at 11:38 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जामताड़ा: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे SIR को लेकर एक बार फिर विवादित बयान देकर हलचल मचा दी है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर कोई BLO किसी के घर में जाता है तो उसे घर में बंद कर दें. उन्होंने लोगों से किसी भी कीमत पर SIR न कराने और सतर्क रहने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अगर कोई बीएलओ घर आए तो हमसे कांटेक्ट करें. उनसे कुछ न कहें, नहीं तो वे लोग आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा देंगे.

जानकारी देते स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी (Etv Bharat)

झारखंड में नहीं होने देंगे SIR: स्वास्थ्य मंत्री

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अपने दिए गए बयान को फिर से दोहराते हुए कहा कि झारखंड में किसी भी कीमत पर SIR नहीं होने देंगे और न ही किसी का नाम वोटर लिस्ट से काटने देंगे. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भाजपा एक साजिश के तहत SIR के द्वारा वोटर लिस्ट से नाम काटने का काम कर रही है. आधार कार्ड से नाम काटा जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यदि आपका नाम वोटर लिस्ट से कटेगा तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और पैसा भाजपा लूट लेगी.

कई लोगों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में ऐसी भी आबादी है कि जिनके घर में पेपर और वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा. पर्ची देखकर लोग वोट देने का काम करते हैं. उन्होंने कहा कि यदि वोटर लिस्ट नहीं दे पाएंगे तो यह लोग वोटर लिस्ट से नाम काट देंगे और घुसपैठ बना देंगे. जो भाजपा को वोट देता है, उसका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ेंगे और जो वोट नहीं देते हैं उसका नाम काट देंगे.

बिहार में 65 लाख वोटर्स का नाम काटा गया: इरफान अंसारी

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि बिहार में एसआईआर के नाम पर 65 लाख वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया. उनकी पहचान उनकी नागरिकता छीन ली गई और उन्हें घुसपैठिया बना दिया गया. उन्होंने कहा कि एक ओर 65 लाख नाम जहां वोटर लिस्ट से हटाया गया तो दूसरी ओर 22 लाख वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़े गए. लिस्ट में उसी का नाम जोड़ा गया जो बाहर से बिहार में आए थे और बीजेपी के वोट देने का काम करते हैं. बता दें कि झारखंड में फिलहाल ‌SIR शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बौखलाहट शुरू हो गई है.

यह भी पढ़ें:

SIR के विरोध में कांग्रेस करे चुनाव का बायकॉट, झारखंड के मंत्री की राहुल गांधी से मांग

झामुमो का चुनाव आयोग से सवाल, 12 राज्यों में होना है एसआईआर तो कैसे छूट गया असम

12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में SIR ड्राइव: 99 फीसदी गणना फॉर्म बांटे गए, 26.77 प्रतिशत डिजिटाइज किए गए

TAGGED:

IRFAN ANSARI
SIR पर इरफान अंसारी का बयान
SIR IN JHARKHAND
इरफान अंसारी का विवादित बयान
JHARKHAND HEALTH MINISTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.