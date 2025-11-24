SIR को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का विवादित बयान, बोले- BLO आए तो घर में बंद कर दें
मंत्री इरफान अंसारी ने SIR को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है.
Published : November 24, 2025 at 11:38 AM IST
जामताड़ा: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे SIR को लेकर एक बार फिर विवादित बयान देकर हलचल मचा दी है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर कोई BLO किसी के घर में जाता है तो उसे घर में बंद कर दें. उन्होंने लोगों से किसी भी कीमत पर SIR न कराने और सतर्क रहने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अगर कोई बीएलओ घर आए तो हमसे कांटेक्ट करें. उनसे कुछ न कहें, नहीं तो वे लोग आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा देंगे.
झारखंड में नहीं होने देंगे SIR: स्वास्थ्य मंत्री
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अपने दिए गए बयान को फिर से दोहराते हुए कहा कि झारखंड में किसी भी कीमत पर SIR नहीं होने देंगे और न ही किसी का नाम वोटर लिस्ट से काटने देंगे. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भाजपा एक साजिश के तहत SIR के द्वारा वोटर लिस्ट से नाम काटने का काम कर रही है. आधार कार्ड से नाम काटा जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यदि आपका नाम वोटर लिस्ट से कटेगा तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और पैसा भाजपा लूट लेगी.
BLO को कमरे में बंद करने की धमकी देने वाले मंत्री को तत्काल पागलखाने में बंद किया जाए। pic.twitter.com/C27xoxupze— Ajay Sah (@ajaysahspeaks) November 24, 2025
कई लोगों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में ऐसी भी आबादी है कि जिनके घर में पेपर और वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा. पर्ची देखकर लोग वोट देने का काम करते हैं. उन्होंने कहा कि यदि वोटर लिस्ट नहीं दे पाएंगे तो यह लोग वोटर लिस्ट से नाम काट देंगे और घुसपैठ बना देंगे. जो भाजपा को वोट देता है, उसका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ेंगे और जो वोट नहीं देते हैं उसका नाम काट देंगे.
बिहार में 65 लाख वोटर्स का नाम काटा गया: इरफान अंसारी
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि बिहार में एसआईआर के नाम पर 65 लाख वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया. उनकी पहचान उनकी नागरिकता छीन ली गई और उन्हें घुसपैठिया बना दिया गया. उन्होंने कहा कि एक ओर 65 लाख नाम जहां वोटर लिस्ट से हटाया गया तो दूसरी ओर 22 लाख वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़े गए. लिस्ट में उसी का नाम जोड़ा गया जो बाहर से बिहार में आए थे और बीजेपी के वोट देने का काम करते हैं. बता दें कि झारखंड में फिलहाल SIR शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बौखलाहट शुरू हो गई है.
