मंत्री इरफान अंसारी ने कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव को दी चुनौती, जानें क्या है मामला

रांची: शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जहां एक तरफ विपक्ष सरकार पर निशाना साधता रहा, वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ कांग्रेस के दो बड़े नेता उलझते दिखे. दरअसल, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मामले में दुमका के हंसडीहा में सीसीएल के सीएसआर फंड से बने अस्पताल में हुए चोरी का मामला उठाया था. इस दौरान प्रदीप यादव ने लगभग 25 करोड़ की चोरी होने की आशंका जताई. साथ ही विभाग के जवाब पर नाराजगी जताते हुए इसपर संज्ञान लेने का आग्रह किया. प्रदीप यादव की इस अपील को स्पीकर ने स्वीकार करते हुए इसे सदन के संज्ञान में लाने की अनुमति प्रदान की.



प्रदीप यादव प्रमाणित करें, नहीं तो माफी मांगें: इरफान अंसारी

प्रदीप यादव के द्वारा सदन में हंसडीहा स्वास्थ्य केंद्र में हुए 25 करोड़ के सामान की चोरी को गलत बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने इसे प्रमाणित करने को कहा है. विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री अपने ही पार्टी के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव पर जमकर बरसते नजर आए. उन्होंने कहा कि चोरी जरूर हुई है, मगर यह एक करोड़ के करीब है. ऐसे में प्रदीप यादव ने जिस तरह से 25 करोड़ की चोरी की बात कही है, उसे या तो प्रमाणित करें नहीं तो माफी मांगें.

चोरी मामले को लेकर जानकारी देते स्वास्थ्य मंत्री (ईटीवी भारत)

गलत आरोप से विभाग की छवि खराब हुई: इरफान अंसारी

मंत्री इरफान अंसारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रदीप यादव हमारे सीएलपी हैं. उन्हें पहले हमें बताना चाहिए था, मंत्री ने कहा कि जिस तरह से 25 करोड़ की बात कही गई. उससे विभाग की छवि खराब हो रही है. उन्होंने हंसडीहा स्वास्थ्य केंद्र में हुई चोरी को सही बताया. ऐसे में प्रदीप यादव को प्रूफ करना होगा कि कैसे 25 करोड़ के सामान की चोरी हो गई, यदि कोई बात थी तो उन्हें हमें बताना चाहिए था.