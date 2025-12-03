ETV Bharat / state

हेमंत सोरेन, रघुवर दास नहीं हैं, जानें ऐसा क्यों कहा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने

सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे से झारखंड में मची सियासी हलचल पर मंत्री इरफान अंसारी ने बयान दियाा है.

Irfan Ansari On Hemant Soren
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 3, 2025 at 6:38 PM IST

2 Min Read
जमशेदपुर: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने जमशेदपुर में मीडिया से बातचीत में राज्य में चल रही राजनीतिक चर्चा पर बयान दिया है. उन्होंने साफ तौर पर कहा की हेमंत सोरेन झुकने वाले नहीं है. ईसाई और आदिवासी कभी झुकता नहीं है.

सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने की वजह

जमशेदपुर दौरे पर आए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने झारखंड की राजनीति फिजाओं में चल रही चर्चाओं पर अपनी बातें रखी. इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में सरकार को किसी प्रकार का खतरा नहीं है. उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन पारिवारिक काम के मामले में दिल्ली गए हैं.

जमशेदपुर में बयान देते झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट नहीं मिलने पर कांग्रेस के प्रति झामुमो की नाराजगी देखी जा रही थी. यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि झारखंड में चल रही गठबंधन की सरकार पर इसका असर पड़ेगा. वहीं वर्तमान में हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने पर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं. झारखंड में नए समीकरण बनने की भी चर्चा हो रही है.

हेमंत सोरेन, रघुवर दास नहींः इरफान अंसारी

इधर, मामले में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि हेमंत सोरेन, रघुवर दास नहीं हैं. वह कभी भी झुकने वालों में से नहीं हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य का निर्माण आदिवासियों और मूलवासियों को ध्यान में रखकर लिया गया था. राज्य की जनता को बेहतर सुविधा मिले यह सरकार का दृढ़ संकल्प है. वहीं कुछ लोग सरकार को अस्थिर करने में लगे हुए हैं.

आदिवासी और क्रिश्चियन कभी झुकते नहीं

मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने साफ तौर पर कहा कि आदिवासी और क्रिश्चियन कभी झुकते नहीं हैं. हेमंत सोरेन भाजपा से नहीं जुड़ सकते हैं. उन्होंने कहा कि यह भाजपा की चाल है. हेमंत सोरेन ना झुकेंगे और ना रुकेंगे. वह राज्य का विकास करेंगे.

