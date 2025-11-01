ETV Bharat / state

बिहार की नीतीश सरकार पर झारखंड के मंत्री का बयान, कह दी ये बड़ी बात!

हजारीबाग: चुनाव बिहार में है लेकिन इसकी तपिश झारखंड में भी देखने को मिल रही है. झारखंड में भी खूब आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है.

हजारीबाग पहुंचे झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने नीतीश सरकार के शासनकाल को लेकर बड़ी बात कह दी है. मंत्री ने कहा कि बिहार में जंगल राज नहीं है बल्कि राक्षस राज है और इसके लिए भाजपा के लोग जिम्मेदार हैं. चुनाव के समय दिनदहाड़े नेता मारे जा रहे हैं. चुनाव आयोग क्या कर रहा है यह समझ के परे है. चुनाव के माहौल में क्या कोई नेता मारा जाता है. इन्होंने कहा कि इस बार बिहार में बदलाव आना तय है. बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः बिहार की नीतीश सरकार पर मंत्री इरफान अंसारी का निशना. (ETV Bharat)

मंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाराजगी पर कहा कि कोई भी पार्टी गठबंधन से नाराज नहीं है. राजद कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता आपस में बैठेंगे और नाराजगी दूर हो जाएगी. बिहार चुनाव के बाद क्या झारखंड सरकार पर असर पड़ेगा. इस पर उन्होंने कहा कि सरकार समर्थन से चल रहा है और आगे भी चलेगा. बिहार चुनाव परिणाम का असर झारखंड सरकार के सेहत पर असर नहीं पड़ने जा रहा है.