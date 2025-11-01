ETV Bharat / state

बिहार की नीतीश सरकार पर झारखंड के मंत्री का बयान, कह दी ये बड़ी बात!

मंत्री इरफान अंसारी ने बिहार की नीतीश सरकार और विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है.

Minister Irfan Ansari statement in Hazaribag regarding Bihar Assembly elections
हजारीबाग में समर्थकों के बीच मंत्री (Etv Bharat)


By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 1, 2025 at 9:49 PM IST

2 Min Read
हजारीबाग: चुनाव बिहार में है लेकिन इसकी तपिश झारखंड में भी देखने को मिल रही है. झारखंड में भी खूब आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है.

हजारीबाग पहुंचे झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने नीतीश सरकार के शासनकाल को लेकर बड़ी बात कह दी है. मंत्री ने कहा कि बिहार में जंगल राज नहीं है बल्कि राक्षस राज है और इसके लिए भाजपा के लोग जिम्मेदार हैं. चुनाव के समय दिनदहाड़े नेता मारे जा रहे हैं. चुनाव आयोग क्या कर रहा है यह समझ के परे है. चुनाव के माहौल में क्या कोई नेता मारा जाता है. इन्होंने कहा कि इस बार बिहार में बदलाव आना तय है. बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः बिहार की नीतीश सरकार पर मंत्री इरफान अंसारी का निशना. (ETV Bharat)

मंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाराजगी पर कहा कि कोई भी पार्टी गठबंधन से नाराज नहीं है. राजद कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता आपस में बैठेंगे और नाराजगी दूर हो जाएगी. बिहार चुनाव के बाद क्या झारखंड सरकार पर असर पड़ेगा. इस पर उन्होंने कहा कि सरकार समर्थन से चल रहा है और आगे भी चलेगा. बिहार चुनाव परिणाम का असर झारखंड सरकार के सेहत पर असर नहीं पड़ने जा रहा है.

पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और प्रदीप प्रसाद के बीच वाक युद्ध देखने को मिला था. हजारीबाग पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जमीन घोटाले में विधायक प्रदीप प्रसाद के नाम आने पर चुटकी ली है. इन्होंने कहा कि वह निगेटिव मंत्री नहीं है. किसी के खिलाफ कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं. जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा. एसीबी जांच कर रही है. जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. उन्होंने मुस्कुराते हुए यह जरूर कहा कि विधायक जमीन का कारोबार नहीं करते हैं. जेएलकेएम के जयराम महतो को पहचानने से इनकार कर दिया और कह दिए कि वो कौन है.

TAGGED:

HAZARIBAG
NITISH KUMAR GOVERNMENT
MINISTER IRFAN ANSARI
बिहार विधानसभा चुनाव पर बयान
BIHAR ELECTIONS

