बिहार चुनाव परिणाम से सदमे में मंत्री इरफान अंसारी, महागठबंधन को मिली हार की बताई ये वजह
जामताड़ा में मंत्री इरफान अंसारी ने बिहार चुनाव रिजल्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने हार की वजह बताते हुए गंभीर सवाल भी उठाए हैं.
Published : November 16, 2025 at 6:30 PM IST
जामताड़ा: बिहार विधानसभा चुनाव नतीजे पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने नीतीश कुमार को जीत की बधाई दी है, लेकिन गंभीर सवाल भी उठाए हैं. उन्होंने अपने बयान में महागठबंधन की हार के पीछे की वजह भी बताई है.
हार से सदमे में इरफान अंसारी
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत और इंडिया गठबंधन की करारी हार पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि वह इस हार से सदमे में हैं. उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के चुनाव नतीजे की समीक्षा कर रहे हैं. बहुत जल्द इसपर विस्तृत रिपोर्ट सामने आएगी.
चुनाव परिणाम पर उठाए सवाल
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि बिहार के दो-दो डिप्टी सीएम को एक समान वोट मिलना गंभीर सवाल खड़े करता है. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है. उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में उन्हें भी तीन विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई थी. जिसमें एक पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान नतीजों से अलग मामला लग रहा था. सत्ता विरोधी हवा थी. ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि असल में क्या हुआ है.
SIR के कारण बिहार में हुई हारः इरफान अंसारी
मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की हार की वजह SIR भी है. उन्होंने कहा कि SIR में बिहार के कई वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे.
झारखंड में SIR का होगा कड़ा विरोध
मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में SIR का विरोध करेंगे. यहां पर आदिवासी-मूलवासी के नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटने देंगे. भाजपा की चाल झारखंड में नहीं चलने देंगे और यहां की जनता भाजपा की बहकावे में नहीं आने वाली है.
आपको बता दें कि मंत्री इरफान अंसारी जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक शिलान्यास समारोह में शामिल हुए थे. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह बयान दिया है.
