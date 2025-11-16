ETV Bharat / state

बिहार चुनाव परिणाम से सदमे में मंत्री इरफान अंसारी, महागठबंधन को मिली हार की बताई ये वजह

जामताड़ा: बिहार विधानसभा चुनाव नतीजे पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने नीतीश कुमार को जीत की बधाई दी है, लेकिन गंभीर सवाल भी उठाए हैं. उन्होंने अपने बयान में महागठबंधन की हार के पीछे की वजह भी बताई है.

हार से सदमे में इरफान अंसारी

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत और इंडिया गठबंधन की करारी हार पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि वह इस हार से सदमे में हैं. उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के चुनाव नतीजे की समीक्षा कर रहे हैं. बहुत जल्द इसपर विस्तृत रिपोर्ट सामने आएगी.

जामताड़ा में बयान देते मंत्री इरफान अंसारी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

चुनाव परिणाम पर उठाए सवाल

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि बिहार के दो-दो डिप्टी सीएम को एक समान वोट मिलना गंभीर सवाल खड़े करता है. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है. उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में उन्हें भी तीन विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई थी. जिसमें एक पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान नतीजों से अलग मामला लग रहा था. सत्ता विरोधी हवा थी. ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि असल में क्या हुआ है.

SIR के कारण बिहार में हुई हारः इरफान अंसारी