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छात्र आंदोलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग रहे अलर्ट, धरना स्थल पर हो अतिरिक्त डॉक्टर तैनात: स्वास्थ्य मंत्री

रांची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने रांची में जारी छात्र आंदोलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह अलर्ट रहने का निर्देश दिया है. स्वास्थ्य मंत्री ने RIMS के निदेशक डॉ दीपेंद्र कुमार सिन्हा और और रांची के सिविल सर्जन अमरेंद्र प्रसाद को निर्देश दिया है कि धरना स्थल पर अतिरिक्त डॉक्टरों की 24x7 तैनाती की जाए. जिससे कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से तत्काल निपटा जा सके.

मंत्री इरफान अंसारी ने आपातकालीन स्थिति को देखते हुए अस्पतालों में 10 बेड का विशेष वार्ड बैकअप के तौर पर तैयार रखने का भी निर्देश दिया है. साथ ही RIMS निदेशक और सिविल सर्जन को नियमित रूप से स्थिति का जायजा लेने तथा इसकी पूरी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को उपलब्ध कराते रहने को कहा गया है.

बरसात और बीमारियों को लेकर भी विशेष सतर्कता

बरसात के मौसम में बढ़ते मच्छरों के प्रकोप को देखते हुए डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कालाजार और डायरिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक तैयारियां दुरुस्त रखने का भी निर्देश मंत्री ने दिया है. इसके तहत ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव और डिफॉगिंग की व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने को कहा गया है.