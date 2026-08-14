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छात्र आंदोलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग रहे अलर्ट, धरना स्थल पर हो अतिरिक्त डॉक्टर तैनात: स्वास्थ्य मंत्री

रांची में छात्र आंदोलन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट और धरना स्थल पर अतिरिक्त डॉक्टर तैनात करने का निर्देश दिया.

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मंत्री इरफान अंसारी और स्वास्थ्य विभागीय पदाधिकारी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2026 at 9:09 AM IST

2 Min Read
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रांची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने रांची में जारी छात्र आंदोलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह अलर्ट रहने का निर्देश दिया है. स्वास्थ्य मंत्री ने RIMS के निदेशक डॉ दीपेंद्र कुमार सिन्हा और और रांची के सिविल सर्जन अमरेंद्र प्रसाद को निर्देश दिया है कि धरना स्थल पर अतिरिक्त डॉक्टरों की 24x7 तैनाती की जाए. जिससे कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से तत्काल निपटा जा सके.

मंत्री इरफान अंसारी ने आपातकालीन स्थिति को देखते हुए अस्पतालों में 10 बेड का विशेष वार्ड बैकअप के तौर पर तैयार रखने का भी निर्देश दिया है. साथ ही RIMS निदेशक और सिविल सर्जन को नियमित रूप से स्थिति का जायजा लेने तथा इसकी पूरी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को उपलब्ध कराते रहने को कहा गया है.

बरसात और बीमारियों को लेकर भी विशेष सतर्कता

बरसात के मौसम में बढ़ते मच्छरों के प्रकोप को देखते हुए डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कालाजार और डायरिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक तैयारियां दुरुस्त रखने का भी निर्देश मंत्री ने दिया है. इसके तहत ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव और डिफॉगिंग की व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने को कहा गया है.

बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष नजर

स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है, यदि किसी बच्चे में बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द या प्लेटलेट्स में कमी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई और रेस्क्यू सुनिश्चित करने को कहा गया है. मंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आंदोलन के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए.

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