छात्र आंदोलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग रहे अलर्ट, धरना स्थल पर हो अतिरिक्त डॉक्टर तैनात: स्वास्थ्य मंत्री
रांची में छात्र आंदोलन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट और धरना स्थल पर अतिरिक्त डॉक्टर तैनात करने का निर्देश दिया.
Published : August 14, 2026 at 9:09 AM IST
रांची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने रांची में जारी छात्र आंदोलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह अलर्ट रहने का निर्देश दिया है. स्वास्थ्य मंत्री ने RIMS के निदेशक डॉ दीपेंद्र कुमार सिन्हा और और रांची के सिविल सर्जन अमरेंद्र प्रसाद को निर्देश दिया है कि धरना स्थल पर अतिरिक्त डॉक्टरों की 24x7 तैनाती की जाए. जिससे कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से तत्काल निपटा जा सके.
मंत्री इरफान अंसारी ने आपातकालीन स्थिति को देखते हुए अस्पतालों में 10 बेड का विशेष वार्ड बैकअप के तौर पर तैयार रखने का भी निर्देश दिया है. साथ ही RIMS निदेशक और सिविल सर्जन को नियमित रूप से स्थिति का जायजा लेने तथा इसकी पूरी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को उपलब्ध कराते रहने को कहा गया है.
Protesting Children Are Our Own — Their Health Will Not Be Compromised— Dr. Irfan Ansari (@IrfanAnsariMLA) August 13, 2026
Health Minister Dr. Irfan Ansari has issued strict instructions to officials to deploy additional doctors at the protest site and continuously monitor the health of every child.
If any child falls ill during… pic.twitter.com/4OahKibYzi
बरसात और बीमारियों को लेकर भी विशेष सतर्कता
बरसात के मौसम में बढ़ते मच्छरों के प्रकोप को देखते हुए डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कालाजार और डायरिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक तैयारियां दुरुस्त रखने का भी निर्देश मंत्री ने दिया है. इसके तहत ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव और डिफॉगिंग की व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने को कहा गया है.
i said: “The protest has its place, but the lives and health of our children come first. The Health Department will remain fully on alert until the protest ends.”@RahulGandhi @kharge@kcvenugopalmp @priyankagandhi @KRajuINC @sirivellaprasad @AlankarSawai @vidyarthee @INCIndia… pic.twitter.com/NXf7p1w4d0— Dr. Irfan Ansari (@IrfanAnsariMLA) August 13, 2026
बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष नजर
स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है, यदि किसी बच्चे में बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द या प्लेटलेट्स में कमी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई और रेस्क्यू सुनिश्चित करने को कहा गया है. मंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आंदोलन के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए.
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