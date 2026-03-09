ETV Bharat / state

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से निराश हूं, राष्ट्रपति का नहीं हुआ है पश्चिम बंगाल में अपमान: मंत्री इरफान अंसारी

झारखंड सरकार में मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने से पहले फिर से पुनर्विचार करना चाहिए.

मंत्री इरफान अंसारी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 9, 2026 at 3:10 PM IST

रिपोर्ट: उपेंद्र कुमार

रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में भाग लेने मंत्री इरफान अंसारी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित किया. पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का अपमान विवाद और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी. इसके अलावा उन्होंने राज्य के विधायक, सांसद, पूर्व विधायक-सांसद के लिए आईएएस आईपीएस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के फैसले पर अपनी बात रखी.

चुनाव वाले राज्यों में जाने से परहेज करना चाहिए: डॉ इरफान अंसारी

मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि उनका मानना है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का कोई अपमान नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को उन राज्यों में जाने से परहेज करना चाहिए, जहां चुनाव होने हैं. मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राष्ट्रपति को बीजेपी के बहकावे में नहीं आना चाहिए था. वह बीजेपी की राजनीति का शिकार हो रही हैं. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर अपमान हुआ है तो यह सही नहीं है.

मंत्री इरफान अंसारी प्रेस को संबोधित करते हुए (ईटीवी भारत)
बीजेपी ने नीतीश कुमार का राजनीतिक हत्या की: डॉ इरफान अंसारी

झारखंड सरकार में मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत बड़े नेता हैं. उनको जानबूझकर राज्यसभा भेजा जा रहा है. यह बिहार और झारखंड का अपमान है. मंत्री ने कहा कि अगर नीतीश कुमार को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हैं तो वे बिहार के मुख्यमंत्री का इलाज करेंगे. उन्होंने कहा कि वह बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि राज्यसभा जाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और बिहार का नेतृत्व करना जारी रखें. उनके नाम पर बिहार में जनता ने वोट किया है, अगर वह बिहार छोड़कर राज्यसभा जाते हैं तो यह बिहार के वोटरों के साथ धोखा होगा.

वहीं मंत्री इरफान अंसारी ने वर्ल्ड कप जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि मेरा बेस्ट खिलाड़ी संजू सैमसन है. जिसने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया.


महिलाओं के प्रति मानसिकता दर्शाता है कांग्रेस नेताओं का बयान: बाबूलाल मरांडी


वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान मामले पर डॉ इरफान अंसारी के बयान को लेकर बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता पहले भी राष्ट्रपति को लेकर अनाप शनाप बोलते रहे हैं. ऐसे में जो भी नेता ममता बनर्जी के व्यवहार का समर्थन कर रहे हैं. वह उनकी मानसिकता को दर्शाता है.

