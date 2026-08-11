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बीजेपी द्वारा सीएम आवास घेराव पर मंत्री इरफान अंसारी का बयान, कहा- मुख्यमंत्री का हत्या का हो रहा था प्रयास

मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सोमवार को मुख्यमंत्री का हत्या का प्रयास हो रहा था.

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मंत्री इरफान अंसारी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2026 at 3:05 PM IST

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रांची: झारखंड सरकार में मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि कल बीजेपी के द्वारा मुख्यमंत्री आवास के समक्ष दिया जा रहा धरना सामान्य नहीं था, बल्कि मुख्यमंत्री की हत्या का प्रयास था. उन्होंने कहा कि कल मुख्यमंत्री बाल बाल बच गए. मंत्री ने कहा कि बीजेपी के विधायकों ने सदन की कार्यवाही छोड़कर मुख्यमंत्री आवास के समक्ष धरना दिया. वह धरना नहीं, हत्या करने का प्रयास था.

मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अगर कोई मुख्यमंत्री आवास में दीवार फांद कर घुस जाता तो कितनी बड़ी घटना हो जाती. इसलिए उन्होंने स्पीकर से मांग की है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर पूछताछ की जाए कि उनकी मंशा क्या थी. अगर मंशा हत्या करने का था, हत्या का प्रयास था तो निश्चित रूप से भाजपा के विधायकों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के साथ है, उनकी मांगों पर सरकार गहन विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि कल पुलिस मार खाती रही, लेकिन सरकार ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की.

जानकारी देते मंत्री इरफान अंसारी (ईटीवी भारत)

मंत्री इरफान अंसारी ने पुलिस के द्वारा विधानसभा घेराव के दौरान संयम बरते जाने की सराहना की. उन्होंने कहा कि आंदोलनरत युवाओं ने कई बैरियर पार किया उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके पीछे वजह यह थी कि वह भी राज्य के बच्चे हैं, युवा हैं. सरकार लाठी गोली पर विश्वास नहीं करती है, सरकार वार्ता पर विश्वास करती है और समाधान से रास्ता निकलेगा.

मंत्री ने कहा कि भाजपा विधायकों के आवास पर 100-100 भरे थे. ताकि छात्रों की आंदोलन में घुसकर माहौल को खराब किया जा सके. मंत्री ने कहा कि उनलोगों को जो जानकारी मिली है कि विधानसभा तक जो युवा पहुंचे थे, उसमें बीजेपी के घर पर सौ-सौ गुंडों को रखा गया था. उन्होंने भाजपा को दायरे में रहने का चेतावनी देते हुए कहा कि छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण न करें.

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विधानसभा घेराव पर बोले मंत्री
मंत्री इरफान अंसारी का हमला
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