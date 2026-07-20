ETV Bharat / state

भाजपा को हो गया है 'इरफान फोबिया', देवघर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिए सवालों के जवाब

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने देवघर में श्रावणी मेले को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लिया.

Minister Irfan Ansari
समीक्षा करते स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 20, 2026 at 5:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: राजकीय श्रावणी मेला 2026 को लेकर देवघर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. स्वास्थ्य विभाग की अधिकांश तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब सभी की नजर 30 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले पर है. मेले से पहले स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी देवघर पहुंचे और जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया.

बैठक में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन समेत स्वास्थ्य विभाग के सभी वरीय अधिकारी मौजूद रहे. स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए. किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अधिकारियों ने भी अब तक की गई तैयारियों की विस्तृत जानकारी मंत्री को दी.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से बात करते संवाददाता हितेश कुमार चौधरी (Etv Bharat)

बैठक के बाद ईटीवी भारत से खास बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि इस वर्ष श्रावणी मेले में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ प्रसाद की गुणवत्ता पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं को मिलने वाले प्रसाद की गुणवत्ता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा. इसके अलावा सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन सिलेंडर, एंबुलेंस, जीवनरक्षक दवाइयों और आवश्यक चिकित्सा संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

राजनीतिक सवालों पर जवाब देते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को "इरफान फोबिया" हो गया है. केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यदि स्वास्थ्य विभाग में कोई कमी है तो उसे बताएं, वह स्वयं उसे दूर करने के लिए मौजूद रहेंगे.

जामताड़ा में गर्भवती महिला की मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शन और भाजपा नेताओं पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर मंत्री ने कहा कि यह कार्रवाई राजनीतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक थी. उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होती है और आगे भी होती रहेगी, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों न हो.

दिल्ली में नीट परीक्षा 2026 के कथित पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के संसद मार्च पर हुए लाठीचार्ज की मंत्री ने निंदा की. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अब छात्रों पर भी बल प्रयोग कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने केंद्र सरकार से सोनम वांगचूक के स्वास्थ्य की जानकारी की भी मांग की.

वहीं, कांग्रेस, झामुमो और इंडिया गठबंधन में टूट की अटकलों पर मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हुए अन्याय को झामुमो और कांग्रेस कभी नहीं भूलेंगे. उन्होंने दावा किया कि गठबंधन पूरी मजबूती के साथ एकजुट है. उन्होंने कहा कि जब उनके बड़े भाई और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था तो उन्होंने मुख्यमंत्री की आंखों में आंसू देखे थे. जो भाजपा के अन्याय की याद दिलाती रहती है.

यह भी पढ़ें:

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पहुंचे जामताड़ा सदर अस्पताल, तोड़फोड़ और हंगामे के लिए भाजपा को ठहराया जिम्मेदार

स्वास्थ्य मंत्री का अपोजिशन पर हमला, बोले- डॉ. इरफान अंसारी की वजह से चलती है विपक्ष की दुकान

स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी घोषणाएं: नई ब्लड पॉलिसी, मेडिकल कॉलेज और हाईटेक स्वास्थ्य व्यवस्था को जनआंदोलन बनाने का आह्वान

TAGGED:

SHRAVANI MELA 2026
IRFAN PHOBIA
IRFAN ANSARI IN DEOGHAR
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी
MINISTER IRFAN ANSARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.