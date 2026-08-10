भू-धंसान के बाद पुनर्वास की मांग तेज, ग्रामीणों के समर्थन में मंत्री इरफान अंसारी, विधायक-सांसद पर साधा निशाना
भू-धंसान से प्रभावित ग्रामीणों के समर्थन में मंत्री इरफान अंसारी छाताबाद पहुंचे हैं. भू-धंसान को लेकर स्थानीय विधायक और सांसद पर निशाना साधा. नरेन्द्र निशाद की रिपोर्ट
Published : August 10, 2026 at 9:05 AM IST
धनबाद: कतरास के छाताबाद में भू-धंसान की घटना के बाद ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. घर और जमीन असुरक्षित होने के बीच ग्रामीण पुनर्वास और रोजगार की मांग को लेकर STG-DECO आउटसोर्सिंग के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं. ग्रामीणों ने इसे ‘आशियाना बचाओ आंदोलन’ का नाम दिया है. आंदोलन के समर्थन में झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी भी धरना स्थल पहुंचे और BCCL प्रबंधन को जमकर घेरा.
कतरास का छाताबाद, जहां भू-धंसान की घटना ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. पिछले दिनों 15 घर जमींदोज हुए हैं. जमीन में दरारें और भू-धंसान खतरे के बीच ग्रामीण अपने आशियाने और भविष्य को लेकर परेशान हैं. ग्रामीणों का कहना है कि कोयला खनन और आउटसोर्सिंग परियोजना के कारण इलाके में लगातार खतरा बढ़ रहा है. भू-धंसान की घटना के बाद प्रभावित ग्रामीण अब पुनर्वास और रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं.
प्रभावित ग्रामीणों की मंत्री ने सुनी समस्या
धरना स्थल पर पहुंचे झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने आंदोलनकारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी. सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी. उन्होंने BCCL और CIL प्रबंधन से ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल समाधान निकालने की मांग की.
मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि BCCL को सिर्फ कोयला निकालने से मतलब नहीं होना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि खनन के कारण कई लोगों के घर और जमीन प्रभावित हुए हैं, लेकिन प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और राहत के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. मंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. यदि किसी इलाके में भू-धंसान का खतरा है तो वहां रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षित पुनर्वास, चिकित्सा सुविधा और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होगी.
प्रभावितों की आवाज को अनदेखा नहीं किया जा सकता: मंत्री
मंत्री ने स्थानीय विधायक और सांसद पर भी ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर गंभीरता से पहल नहीं करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अब प्रभावित लोगों की आवाज को अनदेखा नहीं किया जा सकता. भू-धंसान की घटना के बाद छाताबाद के ग्रामीणों की मांग साफ है, पहले सुरक्षा, फिर पुनर्वास और रोजगार की गारंटी. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. अब देखना होगा कि ग्रामीणों के आंदोलन और मंत्री के हस्तक्षेप के बाद BCCL प्रबंधन की ओर से क्या कदम उठाया जाता है.
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