मंत्री इरफान अंसारी ने की महाशिवरात्रि की पूजा, कहा- जल्द होगी स्वास्थ्य विभाग में 10 हजार बहाली

जामताड़ा में महाशिवरात्रि के दौरान मंत्री इरफान अंसारी ने भगवान शिव की पूजा की और लोगों को शुभकामनाएं दीं.

DR IRFAN ANSARI IN JAMTARA
मंत्री इरफान अंसारी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 15, 2026 at 8:41 PM IST

2 Min Read
जामताड़ा: महाशिवरात्रि को लेकर मंत्री डॉ इरफान अंसारी शिव मंदिर पहुंचे. उन्होंने जामताड़ा के राजबाड़ी स्थित पुराने शिव मंदिर पहुंचकर मत्था टेका और झारखंड के लगों के लिए दुआ की और महाशिवरात्रि को लेकर सभी भक्तों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे.

मंत्री को पगड़ी पहनाकर किया सम्मानित
इस मौके पर शिव मंदिर कमेटी द्वारा मंत्री इरफान अंसारी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया. इस मौके पर समारोह में मुख्य अतिथि मंत्री इरफान अंसारी के अलावा जामताड़ा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के सभी प्रत्याशी मौजूद रहे. साथ ही काफी संख्या में शिव भक्त श्रद्धालु भी उपस्थित थे. इस मौके पर मंत्री इरफान अंसारी ने नगर पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों में किसी का समर्थन करने की बात नहीं की. उन्होंने कहा कि जनता किसे चुनेगी, यह जनता के ऊपर छोड़ रहे हैं.

लोगों को संबोधित करते मंत्री इरफान अंसारी (ईटीवी भारत)

स्वास्थ्य विभाग में 10 हजार बहाली निकालने की दी जानकारी
मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि आज वह मंत्री हैं तो जामताड़ा विधानसभा के कार्यकर्ता और जनता की बदौलत है. उन्होंने कहा कि कहीं भी किसी की जरूरत हो तो उनके लिए वह हाजिर हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में 10 हजार स्वास्थ्य विभाग में बहाली निकालने जा रहे हैं. मंत्री इरफान अंसारी शिव मंदिर से पहले नारायणपुर में दिव्यांग शिविर में भाग लिए थे. जहां दिव्यांग जनों के बीच मुफ्त में ट्राई साइकिल और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई.

TAGGED:

HEALTH MINISTER
DR IRFAN ANSARI
महाशिवरात्रि 2026
जामताड़ा
DR IRFAN ANSARI IN JAMTARA

