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मंत्री इरफान अंसारी ने जमकर भांजी लाठी, धूमधाम से निकाली गई जामताड़ा में रामनवमी की शोभायात्रा

जामताड़ा में रामनवमी पर मंत्री इरफान अंसारी अलग अंदाज में नजर आए.

Ram Navami Procession in Jamtara
जामताड़ा में रामनवमी की शोभायात्रा में लाठी भांजते मंत्री इरफान अंसारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 27, 2026 at 8:16 PM IST

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जामताड़ाः रामनवमी पर्व जामताड़ा में काफी धूमधाम और उत्साह से मनाया जा रहा है. विभिन्न अखाड़ों की ओर से भव्य शोभायात्रा निकाली गई है. इस दौरान लोगों ने लाठी और पारंपरिक शस्त्रों के साथ एक से बढ़कर एक करतब दिखाए. इस क्रम में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी रामनवमी की शोभायात्रा में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने जमकर लाठी भांजी और लोगों का उत्साह बढ़ाया.

पुराना हटिया रोड शिव मंदिर अखाड़ा कमेटी में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए. उनके साथ जामताड़ा के डीसी रवि आनंद, एसपी राज कुमार मेहता, समाजसेवी और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे.

जामताड़ा में रामनवमी की शोभायात्रा में लाठी भांजते मंत्री इरफान अंसारी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मंत्री ने रामनवमी की शुभकामनाएं दी

इस मौके पर मंत्री इरफान अंसारी में जिला और प्रदेश के लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है. यह खुशी और उत्साह का त्योहार है. उन्होंने लोगों से सौहार्दपूर्वक पर्व मनाने की अपील की.

Ram Navami Procession in Jamtara
जामताड़ा में रामनवमी की शोभायात्रा में लाठी भांजते मंत्री इरफान अंसारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

जामताड़ा में रामनवमी का त्योहार काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और सभी धर्म एवं संप्रदाय के लोग इसमें शामिल होते हैं. वहीं रामनवमी की शोभायात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. जगह-जगह पुलिस प्रशासन की ओर से जवानों की तैनाती की गई थी. प्रशासन ने सभी को भाईचारे और एकता के साथ रामनवमी मनाने की अपील की.

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