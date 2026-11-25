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झारखंड विधानसभा विशेष सत्रः सदन की कार्यवाही से पहले मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने दिया ये बड़ा बयान

मंत्री डॉ इरफान अंसारी ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन सदन में जाने से पहले राज्य के स्वास्थ्यमंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि बीजेपी की मंशा शुरू से झारखंड विरोधी रही है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को एमएमडीआर में संशोधन का अधिकार किसने दिया. उनको एमएमडीआर लाने को किसने कहा था. स्वास्थ्यमंत्री ने कहा कि अब MMDR और SIR पर जो प्रस्ताव पारित होगा वह बीजेपी के मुंह पर तमाचा होगा.

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