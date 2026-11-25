झारखंड विधानसभा विशेष सत्रः सदन की कार्यवाही से पहले मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने दिया ये बड़ा बयान
रांची में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा की मंशा शुरू से ही झारखंड विरोधी रही है. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 25, 2026 at 4:12 PM IST
रांची: झारखंड विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन सदन में जाने से पहले राज्य के स्वास्थ्यमंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि बीजेपी की मंशा शुरू से झारखंड विरोधी रही है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को एमएमडीआर में संशोधन का अधिकार किसने दिया. उनको एमएमडीआर लाने को किसने कहा था. स्वास्थ्यमंत्री ने कहा कि अब MMDR और SIR पर जो प्रस्ताव पारित होगा वह बीजेपी के मुंह पर तमाचा होगा.
मुख्य चुनाव आयुक्त को लाने दिल्ली जाएंगेः डॉ इरफान अंसारी
डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड को ज्ञानेश कुमार चाहिए, इस दो दिन के विशेष सत्र के बाद हम मुख्य चुनाव आयुक्त को लाने खुद दिल्ली जाएंगे और फिर यहां (झारखंड) लाकर उनका इलाज करेंगे. उन्होंने कही कि झारखंड का झानेश कुमार चाहिए.
भाजपा लूट खसोट में लगी रहती हैः डॉ इरफान अंसारी
डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब यहां सत्ता में रहती है और जब सत्ता में नहीं होती है तब भी झारखंड को नुकसान पहुंचाती है. भारतीय जनता पार्टी का इरादा झारखंड प्रति सही नहीं है, सिर्फ झारखंड का शोषण कैसे हो यहां के खान खनिज की लूट कैसे हो, इसी में भाजपा लगी रहती है.
प्रस्ताव पारित कर विरोध दर्ज किया जाएगा
बचा दें कि झारखंड विधानसभा का दो दिन का विशेष सत्र बुधवार को शुरू हुआ और 26 नवंबर तक चलेगा. जहां भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर पर हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश की तो वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार एमएमडीआर और एसआईआर के विरोध में विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी में है. विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन में एमएमडीआर पर विशेष चर्चा के बाद प्रस्ताव पारित कर विरोध दर्ज किया जाएगा. झारखंड देश का पहला राज्य होगा, जहां एमएमडीआर और एसआईआर को लेकर दो दिनों तक सदन के अंदर विशेष चर्चा होगी.
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